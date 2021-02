iOS 14.5 vás zřejmě naučí lépe hospodařit s penězi

Být finančně gramotný je v dnešní době de facto alfou a omegou spokojeného života. Ne každý se však bohužel může touto schopností pochlubit, což může mnohdy vést až k pořádným finančním problémům. Právě těmto lidem se dle všeho chystá Apple podat pomocnou ruku pomocí novinky připravované do aplikace Peněženka nebo chcete-li Wallet, ve které na iPhonech uchováváme platební karty.

V kódu včera vydané bety iOS 14.5 nalezli vývojáři zmínky o funkci FinHealth, za kterou by se měla skrývat právě finanční gramotnost nebo chcete-li finanční zdraví. Ačkoliv funkčnost novinky není zatím tak úplně známá, zdá se, že by mohla těžit ze strojového učení a umělé inteligence, kterými by Apple analyzoval útraty přes platební karty uložené v Peněžence a podle těch by následně uživatelům mohl nabízet nejrůznější tipy, jak ušetřit či zefektivnit počínání s jejich penězi. Super je navíc to, že by měla být funkce dostupná celosvětově a nikoliv jen pro uživatele Apple Card v USA.

Fotogalerie iOS 14 1 iOS 14 2 iOS 14 3 iOS 14 4 +13 Fotek iOS 14 5 iOS 14 6 iOS 14 7 iOS 14 8 iOS 14 9 iOS 14 10 iOS 14 11 iOS 14 12 iOS 14 13 iOS 14 14 iOS 14 15 iOS 14 16 Vstoupit do galerie

Jelikož je podle všeho funkce pro zlepšení finanční gramotnosti zatím v plenkách, budeme si muset na další detaily o ní počkat minimálně do vydání další bety iOS 14.5. Už nyní se však dá bezesporu říci, že se novinka jeví více než zajímavě a pokud bude radit skutečně užitečně, nejeden jablíčkář jí zcela určitě ocení. Na jakékoliv chválení je však zatím dostatek času. Co se pak týče vydání iOS 14.5, to se očekává zhruba v polovině března.