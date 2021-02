5 tipů a triků pro Live Photos, o kterých jste možná nevěděli

Vůbec poprvé se funkce Live Photos objevila již před více než pěti lety u iPhone 6s. V té době se jednalo o naprosto revoluční možnost, pomocí které si mohou uživatelé zaznamenat vzpomínky v originální formě. Dobrou zprávou je, že tuto funkci můžeme využívat i nadále a Apple se naštěstí nerozhodl pro její odstranění – stejně štěstí však neměl například 3D Touch. Live Photos toho umí o dost více, než pouze zobrazit pár sekund videa poté, co podržíte na fotografii prst. V tomto článku se podíváme na 5 tipů pro Live Photos, o kterých jste možná nevěděli.

Live Photos mají i zvuk

Jak už jsem zmínil výše, tak prakticky všichni ví, že si po podržení prstu na Live Photo snímku můžete nechat zobrazit krátký záznam, který se automaticky zachytí a uloží do samotné fotografie. Díky této funkci si můžete veškeré vzpomínky zpětně prohlédnout o mnoho podrobněji. Méně uživatelů ale ví o tom, že Live Photos zaznamenávají také zvuk. Jestliže tuto informaci slyšíte poprvé a ptáte se, jakým způsobem lze přehrání zvuku u Live Photos dosáhnout, tak se nejedná o nic složitého. Mnoho uživatelů má na svém iPhonu pomocí bočního přepínače aktivní tichý režim. Přesně v tomto tichém režimu se zvuk z Live Photos nepřehraje. Chcete-li tedy zvuk přehrát, stačí tichý režim přepínačem deaktivovat a zvýšit hlasitost.

Vytvořte si z Live Photo tapetu

Jestliže máte nějaký oblíbený snímek Live Photo a chcete jej mít pořád na očích, tak byste měli vědět, že si jej můžete nastavit na tapetu domovské či uzamknuté obrazovky. Přehrávání Live Photo poté spustíte jednoduše tak, že na displeji podržíte prst. Pokud si nějakou Live Photo fotografii chcete nastavit na tapetu, tak si ji prvně v rámci aplikace Fotky najděte a rozklepněte. Po rozkliknutí stiskněte v levém dolním rohu ikonu sdílení (čtverec se šipkou), čímž se ve spodní části obrazovky objeví menu. V tomto menu pak sjeďte níže a klepněte na řádek s názvem Použít jako tapetu. Nakonec si tapetu případně upravte a klepněte na Nastavit, kde si v dalším menu zvolte, kde se má nová tapeta nastavit.

Převod Live Photo do GIFu nejen pro sdílení

Pokud jste někdy chtěli sdílet Live Photo na Android, Windows či jiný nejablečný operační systém, tak jste zcela logicky neuspěli. Namísto Live Photo fotografie se vždy pošle jen jeden hlavní snímek. To je samozřejmě naprosto očekávané, jelikož konkurenční systémy funkci Live Photo neumí. Stále ale existuje způsob, pomocí kterého lze Live Photo na ostatní operační systémy, anebo třeba na sociální sítě, sdílet. V tomto případě je nutné, abyste Live Photo převedli do režimu animovaného obrázku – formát GIF. K tomu můžete využít různé aplikace, vystačíte si však i s nativní aplikací Fotky. Zde si Live Photo najděte a rozklikněte ji. Poté po ní přejeďte prstem zdola nahoru, čímž se ocitnete v sekci pro aplikaci různých efektů. Nyní je nutné, abyste v sekci Efekty zvolili buď Smyčka, anebo Odrážení – zvolte podle vlastního uvážení. Tímto jste Live Photo převedli na GIF. Abyste jej mohli sdílet na jiný operační systém, anebo kamkoliv jinam, tak je nutné, abyste ve Fotkách přešli do Alba -> Animované, odkud s GIFem pracujte.

Změna titulního snímku pro Live Photo

Jak už jsem zmínil výše, tak pokud klasicky někomu pošlete Live Photo, tak se jakožto náhled využije jediný snímek – titulní. iPhone tento titulní snímek vždy vybírá automaticky podle toho, který se mu zdá nejlepší a nejostřejší. I mistr tesař se ale někdy utne, a tak se může stát, že systém vybere takový titulní snímek, který se vám nemusí líbit. Naštěstí se nejedná o žádný problém, jelikož lze titulní snímek změnit. Stačí, abyste si jej v aplikaci Fotky rozklepnuli, a poté vpravo nahoře prstem stiskli tlačítko Upravit. Nyní ve spodní části obrazovky, napravo od tlačítka Zrušit, klepněte na první ikonu zleva, která představuje Live Photo. Zde už si stačí prstem níže titulní snímek vybrat. Uložení provedete tak, že klepněte na Nastavit jako titulní fotku, a poté na Hotovo vpravo dole.

Zachování nastavení Live Photo ve Fotoaparátu

V případě, že při focení v nativní aplikaci Fotoaparát deaktivujete pořizování Live Photos, z aplikace odejdete, a poté se do ní vrátíte, tak se Live Photos opět automaticky zapnout. Většině uživatelům tohle samozřejmě nevadí, avšak pokud máte iPhone s malým úložištěm, tak byste možná stáli o to, aby Live Photos zůstaly vypnuté. Live Photos jako takové totiž mohou zabírat o mnoho místa v úložišti než obyčejná fotografie. I tuto možnost si můžete přenastavit. V tomto případě stačí, abyste otevřeli nativní aplikaci Nastavení, kde sjeďte o kus níže a rozklikněte kolonku Fotoaparát. V této sekci pak rozklikněte možnost Zachovat nastavení, a poté aktivujte možnost Live Photo. Nyní, pokud jednou Live Photos ve Fotoaparátu deaktivujete, tak nedojde k opětovné automatické aktivaci poté, co se do aplikace vrátíte zpět.