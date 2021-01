Na Apple si opět došlápne soud, tentokrát kvůli jeho profitování z hazardních aplikací

App Store je mimo jiné proslulý svým poměrně striktním přístupem k tomu, jaké aplikace se v něm mohou nebo naopak nemohou vyskytovat. Hazardní hry to v tomto směru mají relativně těžké, výjimku tvoří v jistém slova smyslu takzvaná freemium casina. Právě kvůli nim ale na Apple v současné chvíli míří další žaloba, podle které Apple z aplikací tohoto typu nestydatě profituje.

Zmíněná žaloba byla podána u okresního soudu v Severní Kalifornii. Jedním z argumentů, které v ní zaznívají, je to, že i bezplatné hry ve stylu casina mohou být stejně návykové pro uživatele a vysoce výdělečné pro své provozovatele, jako tradiční hry tohoto typu. Bezplatná kasina totiž velmi často využívají nákupů v aplikacích. V žalobě dále stojí, že uživatelé v průběhu loňského roku utratili v kasinech tohoto typu více než šest miliard dolarů. Prostřednictvím nákupů v aplikacích lze v těchto hrách nakupovat virtuální žetony, ty ale vzhledem k povaze hry nemají žádnou návratnost.

Apple podle žalobců nemá nejmenší důvod tyto aplikace z App Storu odstraňovat, protože i pro něj jsou spolehlivým zdrojem výdělku. Společnosti, z jejichž dílny pochází „bezplatná“ kasina, jsou často velmi výdělečné, a vztahuje se na ně tedy pravidlo třicetiprocentní provize pro Apple. Žaloba také zmiňuje to, že Apple svým způsobem porušuje kalifornské zákony – stát Kalifornie totiž zakazuje provoz hracích automatů na svém území. Zmíněné aplikace představují podle žalující strany způsob nelegálního provozu hracích automatů, a to i přes to, že se nejedná o výherní typ automatů. Společnost Apple v poslední době čelí více žalobám, které souvisí s App Storem – nedávno jsme vás informovali například o tom, že neziskové organizace po firmě požadují odstranění aplikací Signal a Telegram z App Storu kvůli potenciálnímu výskytu nenávistného obsahu.