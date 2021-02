Různé chatovací aplikace, vyjma těch od Facebooku, zažívají v posledních dnech obrovský boom. Jak už jsme vás několikrát informovali, uživatelé tak činí především kvůli změně podmínek a pravidel v rámci aplikace WhatsApp. Díky těmto novým podmínkám měl Facebook získat přístup k dalším citlivým uživatelským datům, což se urychleně rozneslo po celém internetu. Mezi nejžhavější alternativy pro WhatsApp patří především Telegram a Signal. V následujících dnech se společně podíváme na různé návody, tipy a triky v rámci těchto aplikací, abyste je mohli ovládnout na maximum. Dnes si ukážeme, jak uzamknout Telegram pomocí Touch ID či Face ID.

Jak uzamknout Telegram pomocí Touch ID či Face ID

Jestliže chcete na vašem iPhonu v rámci aplikace Telegram nastavit uzamčení pomocí Touch ID či Face ID, tak se nejedná o nic složitého. Postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iOS zařízení přesunuli do aplikace Telegram.

Jakmile tak učiníte, tak se na hlavní stránce ve spodním menu přesuňte do sekce Settings.

Na další obrazovce poté sjeďte o kus níže a rozklikněte kolonku Privacy and Security.

Nyní je nutné, abyste nahoře rozkliknuli kolonku Passcode & Face ID.

Pro aktivaci zabezpečení pomocí Touch ID či Face ID je nutné prvně aktivovat kódový zámek – klepněte tedy na Turn Passcode On.

Poté si zvolte svůj vlastní kódový zámek , ideálně odlišný od toho pro odemčení zařízení. Jestliže si chcete změnit styl kódového zámku, stačí klepnout na Passcode Options.

, ideálně odlišný od toho pro odemčení zařízení. Po zadání kódu aktivujte možnost Unlock with Touch ID či Face ID.

možnost V sekci Auto-Lock si můžete nastavit ještě dobu, po které se Telegram automaticky uzamkne.

Pomocí výše uvedeného postupu můžete na vašem iPhonu v rámci aplikace Telegram aktivovat zabezpečení prostřednictvím Touch ID či Face ID. Jakmile výše uvedený postup provedete, tak se Telegram vždy automaticky uzamkne po době, kterou jste si určili v sekci Auto-Lock. Tato funkce se hodí v případě, že chcete Telegram ještě víte zabezpečit. Pokud by se stalo, že by se někdo nějakým způsobem dostal do vašeho zařízení, tak i přesto nebude díky biometrické ochraně schopen aplikaci otevřít.