Apple rozdává platícím uživatelům Apple TV+ kredit pro bezplatné prodloužení jejího předplatného

Streamovací služby Apple TV+ se může pochlubit relativně rozsáhlou uživatelskou základnou. Konkrétní čísla sice společnost Apple veřejně nesděluje, určitý obrázek si nicméně můžeme udělat na základě nejrůznějších studií a analýz od řady specializovaných společností. Co ale neznáme, je údaj o poměru reálně platících uživatelů a těch, kteří službu stále ještě využívají v rámci neustále se prodlužující bezplatné lhůty, získané k nákupu nového Apple produktu. Zatímco nedávno Apple opět prodloužil zmíněné bezplatné roční využívání své streamovací služby, tento týden začal rozdávat kredity platícím divákům.

Uživatelé, kteří si regulérně platí za sledování streamovací služby Apple TV+, začali koncem minulého týdne dostávat oznámení o tom, že jim Apple věnuje kredity do dalšího období. Příslušná zpráva se k uživatelům dostává prostřednictvím e-mailu. Uživatelé, kteří obdrželi možnost ročního bezplatného využívání streamovací služby Apple TV+, se nejprve loni v říjnu a poté letos v lednu dočkali potěšující zprávy o tom, že jim bude bezplatná lhůta prodloužena do července tohoto roku. V rámci zachování férových podmínek i pro ty, kteří již přešli k placené verzi, zavedl Apple tento měsíc kredity, které těmto uživatelům rozdává. Zmíněné kredity v hodnotě 4,99 dolarů (v Česku 139 Kč) jsou k dispozici všem, kteří využívají standardní placenou verzi služby Apple TV+, a kteří si ji zároveň aktivovali před posledním oznámením o prodloužení bezplatné verze – tedy před 15. lednem tohoto roku. Kredity jsou určené majitelům měsíčního předplatného Apple TV+ a předplatitelům s aktivovanou službou Apple One. Někteří uživatelé poukazují na to, že e-mail od Applu s nabídkou kreditu může možná na první pohled působit jako spam – tlačítko pro sledování totiž odkazuje na non-apple doménu. Jedná se nicméně u geni.us – link, který Apple používá pro analýzy.