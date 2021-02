7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (1. 2. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Aplikace yourSudoku – Over 10k sudoku potěší především milovníky logické hry sudoku, kterou můžete znát především z různých časopisů a podobně. Tento nástroj vám konkrétně přinese rovnou více než 10 tisíc úrovní, kdy budete muset správně doplnit čísla do tabulky.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Jestliže hledáte nějaký praktický nástroj, který by vám dokázal pomoci se správou vašich financí, rozhodně byste neměli přehlédnout dnešní nabídku na aplikaci Costgram. Tento nástroj bude monitorovat vaše výdaje a příjmy, naučí vás pracovat s rozpočtem a následně vám vykreslí skvělé grafy.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Aplikace ColorPicker – pick color tool by mohli ocenit především různí návrháři, designéři, grafici a ostatní, kteří potřebují pracovat s přesnými barvami. Dalo by se říci, že program funguje jako nástroj kapátka, kdy vám dokáže zjistit přesné označení barvy. Samozřejmostí je poté výpis v různých barevných modelech.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Ikonickou deskovou hru Lodě vám pravděpodobně představovat nemusíme. Tento geniální herní zážitek si můžete připomenout rovnou na vašem iPhonu či iPadu, a to díky hře Battleship Classic Board Game. Konkrétně se vám nabízí režim pro jednoho nebo více hráčů, kdy můžete například vyzvat vaše přátele.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Hledáte nějakou oddechovou hru, která by vás dokázala parádně zabavit a zároveň by procvičila vaše mozkové závity? V takovém případě by vás mohl zaujmout titul Hidden Through Time, ve které se před vámi zjeví určitá oblast a vaším úkolem bude najít všechny vypsané objekty a subjekty.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Workouts 365 vám pomůže s domácím cvičením. Pokud byste například chtěli zredukovat tělesnou hmotnost, nebo se zkrátka dostat do formy, rozhodně byste se měli přinejmenším podívat. Tento nástroj vám každý den připraví tréninkový plán, nabízí parádní widgety a zároveň sleduje váš postup.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

V adresáři vám může poměrně snadno vzniknout chaos, kdy se vám například nahromadí duplicitní kontakty a podobně. S tímto problémem si naštěstí dokáže rychle poradit aplikace Best iPhone Contact Cleaner, která váš jablečný telefon dokáže v okamžiku vyčistit od různého balastu.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)