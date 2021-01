Miniatur Wunderland: Prozkoumejte největší modelovou železnice na světě pomocí Google Street View

Podívat se v současné době do Hamburku na Miniatur Wunderland, tedy na největší modelovou železnici světa, je poměrně obtížné. Pokud vás však modelaření a konkrétně to železniční nebo krajinkářské zajímá, máte možnost se podívat do Miniatur Wunderland přímo ze svého prohlížeče nebo mobilního telefonu. Google totiž v rámci převádění zajímavých míst do Street Views nezapoměl navštívit ani Miniatur Wunderland. Železnici je tak možné zobrazit pomocí Google Street View.

Pokud vás zajímá, jak vypadá nafocení miniaturní železnice pro Street View, pak věřte, že odpověď je velmi jednoduchá. Stačí totiž vzít miniaturní autíčko v barvách Google Maps, na něj připevnit vychytávku pro focení 360 stupňových fotografií pro Street View a můžete začít. Alespoň tak to Google ukazuje ve videu, jenž právě focení největší modelové železnice na světě zachycuje.

Miniatur Wunderland můžete navštívit přímo zde.