Amazon vyhlásil v ČR válku Netflixu či HBO GO. Pořady z Prime Video lokalizuje ve velkém do češtiny

Přestože je v České republice streamovací služba Prime Video z dílny Amazonu v provozu již relativně dlouho, oblibě se zde v žádném případě netěší. Právě to by však rád Amazon v dohledné době diametrálně změnil, jelikož se chystá obsah ve své službě pro české publikum výrazně zatraktivnit a to konkrétně lokalizací spousty obsahu do naší mateřštiny.

Se zprávami o blížícím se lokalizačním boomu na Amazon Prime Video přišla jako první stránka BingeWatch, dle které má mít dokonce Amazon již nasmlouvaná čtyři dabingová studia pro dabing jeho seriálů a filmů s tím, že práce na dabingu pro první pořady měly odstartovat už v prosinci loňského roku. Velmi zajímavé je pak to, že má mít Amazon v plánu lokalizovat do češtiny celou knihovnu jeho pořadů dostupnou v našich končinách. Nutno nicméně podotknout, že to ještě nemusí nutně znamenat nadabování všech jeho filmů a seriálů – u mnohých se totiž zcela určitě spolehne jen na titulky. Na “vlajkové lodě” typu Borat 2, The Man in the High Castle či Carnival Row však zcela určitě nasadí klasický dabing.

Možné problémy s kvalitou

Rozmach češtiny v Prime Video však nemusí být podle dostupných informací ve všech směrech tak úplně ku prospěchu celé věci. Výše zmíněná stránka má totiž mít zprávy o tom, že Amazon na překládání svých pořadů velmi tlačí, kvůli čemuž nasazuje na jeden seriál či film klidně i několik překladatelů, z čehož mohou vznikat nejrůznější nepřesnosti pramenící právě z toho, že každé “téma” ve snímku je uchopeno a pochopeno jinak.

Již v tuto chvíli začínají česky otitulkované či dabované snímky do Amazon Prime Video pozvolna přibývat, přičemž v následujících týdnech a měsících by jich měla dorazit hotová nálož. Zda to však bude Amazonu ke zlanaření Čechů a Slováků do své služby stačit je nicméně ve hvězdách a až čas ukáže, zda tomu tak bylo či nikoliv. Jedno je však jisté už teď – i přes nízký počet obyvatel je Česko evidentně i pro podobné giganty důležité.