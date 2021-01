Minirecenze PlayStation App: Aplikace, která vám zpříjemní život s vaší PS5

Aplikace PlayStation App nefiguruje v App Store zrovna mezi novinkami, ovšem já se k ní dostal až společně s PS5, protože na předchozí generaci konzolí jsem ji tak nějak nedokázal ocenit. Spolu s PS5 jsem se rozhodl propojit i svůj iPhone a nainstalovat oficiální aplikaci od společnosti Sony, která je dostupná zdarma a je k dispozici každému, kdo má účet u Playstationu. Aplikaci je pak možné využívat jak s PS5, tak i s PS4 a ve velmi omezené míře i bez toho, aniž byste jakýkoli Playstation vůbec vlastnili. Pojďme se podívat na to, co aplikace nabízí a zda vám bude dávat smysl si ji nainstalovat a začít ji používat.

Hned po nainstalování aplikace se stačí přihlásit do vašeho Playstation účtu a pomocí QR kódu zobrazeném na televizoru aplikaci propojit s vaší konzolí. Aplikace je rozdělena do pěti základních sekcí, které vám umožní vyhledávat hry, zobrazit hry, které jste hráli nebo které máte zakoupené, podívat se na novinky v PS blogu, dostat se do online obchodu Playstation a v něm nakupovat hry a také se podívat na poslední aktivity na vaší konzoli včetně úspěchů ve hrách, které právě hrajete. Nechybí pak ani možnosti jako je chatování s přáteli, správování žádostí o přátelství a tak dále.

Pro mě osobně je však nejzajímavější sekce PlayStation Store, ve které můžete kdykoli a odkudkoli pomocí vašeho iPhone koupit hry, DLC nebo různé doplňky do her. Velká výhoda je pak v tom, když má PlayStation své časově omezené výprodeje a vy jste zrovna na dovolené nebo kdekoli, kde s sebou nemáte svou konzoli. Hru totiž můžete zakoupit přímo z telefonu za zvýhodněnou cenu a nemusíte čekat, až dorazíte přímo ke konzoli. Jakmile hru zakoupíte, je zde možnost, která se mi neuvěřitelně líbí. Zakoupené hry totiž můžete přímo z telefonu nechat stáhnout a nainstalovat do vaší konzole.

Vzhledem k tomu, že dnešní hry mají často velikost přesahující 100 GB, usnadní vám tato funkce život. Můžete si totiž ať jste kdokoli na světě nechat okamžitě po koupi nainstalovat hru do konzole a jakmile přijdete domů, stačí popadnout Dualsense a začít hrát. Pokud se vám náhodou stane, že hru nemůžete nainstalovat kvůli tomu, že nemáte ve své konzoli dostatek volného místa, můžete přejít na správce konzole a v něm si určit, co chcete z konzole odstranit, abyste měli volné místo pro instalaci. Stahovat a instalovat lze i DLC a další doplňky do her. Právě tato funkce mi připadá na celé aplikaci tou nejpříjemnější a nejužitečnější. Ostatní věci jsou sice také zajímavé, ale upřímně řečeno neznám příliš lidí, kteří k chatování využívají systémy PlayStationu nebo kteří čtou PS Blog. Aplikace je zdarma a i kdybyste využili pouze tuto jednu funkci, rozhodně se vyplatí ji nainstalovat a vyzkoušet.

PlayStation App si můžete zdarma stáhnout přímo zde.