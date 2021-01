iPhone nyní pozná, pokud v něm máte neoriginální kamerový modul

Včera odpoledne zveřejněný iOS 14.4 si přichystal pro mnoho majitelů iPhonů 12 nepříjemné překvapení. Jak se totiž ukázalo, iPhone s novým operačním systémem dokáže rozpoznat neautorizovaný servisní zásah do zařízení – konkrétně do členů fotoaparátu a pokud v telefonu identifikuje neoriginální díl, dá to majiteli vědět.

Notifikaci o neoriginálním modulu fotoaparátu se postiženým uživatelům objeví buď na uzamčené obrazovce jejich telefonu – a to po dobu čtyř dní od servisního zásahu nebo od doby, kdy na to verifikační nástroj iOS přijde. Dále se pak tato notifikace objeví po dobu 15 dní v Nastavení – Obecné – Informace. Skrze notifikaci je možné se prokliknout na oficiální web Applu, kde společnost prezentuje hned několik důvodů, proč byste neměli mít neoriginální komponenty ve vašem iPhonu 12.

Zdroj: Apple

Mezi problémy spojené s neoriginálními díly se mohou objevit problémy s ostřením, problémy se správným ostřením a vykreslováním v Portrétovém režimu, nestabilita fotografických aplikací třetích stran nebo zamrzání náhledů ve stejných aplikacích. Notifikace se objeví ve všech iPhonech 12, tedy v modelech iPhone 12, Pro, Pro Max a mini.

Fotogalerie iPhone 12 Pro Max LsA 1 iPhone 12 Pro Max LsA 2 iPhone 12 Pro Max LsA 3 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +7 Fotek iPhone 12 Pro Max LsA 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 12 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini LsA12 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 mini LsA14 iPhone 12 mini LsA26 Vstoupit do galerie

I s neoriginálním kamerovým modulem bude iPhone stále fotit, Apple však doporučuje dojít do originálního (nebo certifikovaného) servisu a neoriginální díl vyměnit za originál. Někteří uživatelů na webu však hlásí, že se jim výše uvedená notifikace zobrazuje i poté, co jim byl do iPhonu v rámci servisu instalovaný jiný originální modul z jiného iPhonu 12. Pokud se tato zpráva potvrdí, v praxi to bude znamenat, že i originální kamerové moduly ze zničených/poškozených iPhonů nebude možné pro potřeby oprav spolehlivě používat. To se pochopitelně nelíbí zastáncům hnutí Right to repair a provozovatelům necertifikovaných servisů, dle kterých se Apple podobnými kroky snaží neoficiální servisní místa postupně zlikvidovat.