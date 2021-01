Apple: Dostupnost AirPods Max se asi hned tak nezlepší

Náhlavní sluchátka Apple AirPods Max se stala prakticky okamžitě po svém představení a následném spuštění prodejů těžce nedostatkovým zbožím. Jejich dodací doby se totiž z několika dnů, které Apple deklarovat u doručení prvním šťastlivcům, na dlouhé týdny a v horším případě i měsíce. Jak se však nyní zdá, nejedná se bohužel tak úplně o chvilkový problém. Apple totiž ústy svého šéfa připustil, že je pravděpodobné, že se dodací doba sluchátek nezlepší ani v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku.

Cook ve výsledku neodhalil nic, s čím by svět tak nějak sám nepočítal. Při pohledu na dodací doby těchto sluchátek jak na apple.cz, tak u ostatních prodejců je totiž zcela evidentní, že se potíže s výrobou související s koronavirem stále nepodařily vyřešit, jelikož u některých modelů připouští prodejci dodávky dokonce až v průběhu měsíce března – mnohdy pak až v jeho druhé polovině. Dodací doby se tedy od prosincového startu prodejů de facto nezměnily a ti, kteří již sluchátka doma mají, se mohou považovat za velké šťastlivce.

O příchodu AirPods Max se sice v minulosti spekulovalo skutečně čile, nikdo však příliš neočekával, že by Apple jejich představení odbyl jen tiskovou zprávou a to navíc jen pár dní před Vánocemi, čímž by de facto znemožnil jejich hromadné nákupy pod stromeček. Nakonec se tak však přeci jen stalo a to zřejmě právě kvůli tomu, že si byl Apple vědom jejich mizerné skladové dostupnosti a tudíž pro něj nemělo smysl vyčkávat s hotovým produktem déle. Tiskovou zprávu k jeho představení pak zvolil pravděpodobně hlavně proto, že výsledné AirPods Max nejsou tak revolučními sluchátky, jak kalifornský gigant zprvu zamýšlel a proto je zřejmě nevnímal jako produkt, který by potřeboval ke své premiéře Keynote.