Apple zřejmě chystá titanový MacBook

Titan není u společnosti Apple nijak neobvyklým materiálem – v poslední době byl použit například u Apple Watch. Nedávno zaregistrovaný patent ale napovídá, že bychom se v budoucnu mohli dočkat titanových MacBooků, iPadů i iPhonů. Zmíněný patent popisuje způsob, jakým by se Applu mohlo podařit propůjčit titanu působivou estetiku. Relativně nedávno se také objevil patent, popisující výrobu MacBooku s matným černým finišem. Má Apple opravdu v rukávu zajímavá překvapení, týkající se designu jeho produktů?

V nejnovějším patentu se řeší například to, jak by mohl Applu přirozeně matnému materiálu propůjčit pololesklý finiš. V textu jsou popsána „přenosná elektronická zařízení s různými komponenty, jako je displej, procesor, anténa a další“. V popisu patentu dále stojí, že vnější části těchto přenosných elektronických zařízení mohou být vytvořeny z různých kovů s vysokou pevností a schopností ochránit jejich komponenty. Dočíst se zde můžeme také o vhodnosti zpracování těchto vnějších částí tak, aby získaly “atraktivní povrchovou úpravu”. “Specifické druhy kovů je ale obtížné zpracovat tak, aby se dosáhlo požadované atraktivní povrchové úpravy. Vzniká tedy nutnost zavedení takových technik, které by umožňovaly tyto úpravy specifických druhů kovů,” stojí dále v textu.

Patent popisuje proces, ve kterém dochází ke kombinaci technik, jako je leptání a použití trysek za účelem dosažení požadovaného výsledku. Titan je těžší než hliník, kterému Apple dává v současné době přednost, vyniká ale větší pevností, díky které je možné používat poměrně tenké díly. Nebylo by to poprvé, co by Apple uvedl titanový laptop – v roce 2001 firma uvedla na trh PowerBook G4 Titanium, posléze ale přešla k hliníkovým MacBookům, u kterých později aplikovala konstrukci Unibody z jediného kusu kovu. Uvítali byste MacBook, iPhone nebo iPad z titanu?