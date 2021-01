Applu unikl další detail o portové výbavě MacBooků Pro (2021)

Když v roce 2016 odstranil Apple ze svých MacBooků Pro téměř veškerou portovou výbavu se slovy, že budoucnost patří USB-C, s příliš velkým pochopením se tehdy nesetkal. Bez jakékoliv nadsázky by se pak dalo dokonce říci, že ani dnes jeho kroky příliš mnoho majitelů novějších MacBooků nechápe, jelikož ani po více než čtyřech letech není USB-C zřejmě na takovém vrcholu, jaký Apple očekával. Podle dostupných informací se proto u letošní generace MacBooků Pro svůj přešlap odčinit.

Je tomu jen pár dní, co velmi přesný analytik Ming-Chi Kuo informoval svět o tom, že MacBooky Pro (2021) dostanou do vínku mnohem víc portů než tomu bylo v předešlých letech. O jaké všechny porty se bude jednat sice zatím zcela jasné není, velmi dobře informovaná agentura Bloomberg však má od svých zdrojů minimálně jeden port již potvrzený. Řeč je konkrétně o čtečce SD karet, která usnadní práci všem filmařům a fotografům. Poměrně paradoxní je přitom to, že právě ty Apple dlouhodobě u svých USB-C MacBooků Pro využívá k jejich propagaci, byť je všem jasné, že jim tyto stroje minimálně z hlediska portové výbavy zkrátka a dobře nemohou až tak vyhovovat.

Kromě čtečky SD karet se v kuloárech čile spekuluje i nad nasazením minimálně jednoho USB-A portu a zdířkou na ethernet. Naopak nasazení takového HDMI se zdá jako velmi nepravděpodobné, jelikož si jablíčkáři pro propojení s externími displeji již zvykli využívat USB-C/Thunderbolt port. Vše však v tomto směru samozřejmě ukáže až čas, který novinky přinese. Kdy se tak stane je nicméně v tuto chvíli zatím nejasné.