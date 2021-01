Apple chystá na letošek nový MacBook Air s řadou skvělých vylepšení

Letošek bude na nové Macy zřejmě bohatší, než se doposud předpokládalo. Kromě iMaců a MacBooků Pro má totiž Apple podle čerstvých informací agentury Blooberg v plánu v průběhu letoška představit i zbrusu novou verzi oblíbeného MacBooku Air s řadou skvělých vylepšení.

Nový Air chce Apple světu ukázat buď ve druhé polovině letoška, nebo na začátku roku 2022. Těšit se u něj můžeme například na výrazně užší rámečky kolem displeje v kombinaci s menším tělem i nižší hmotností. Mezi další vylepšení pak má patřit nasazení MagSafe pro nabíjení, které se tak díky němu stane ještě intuitivnější a především pak bezpečnější. Co se pak týče portové výbavy, MacBook má opět nabídnout “jen” dva USB-C porty, konkrétně s podporou USB 4. Poměrně zajímavé je pak to, že tento stroj má být high-endovým kouskem osazeným velmi výkonným procesorem M, od čehož se bude odvíjet i jeho cena, která bude vyšší než je u Airů v současnosti běžné. Na jakou úroveň jí Apple nastaví je ale v tuto chvíli bohužel ve hvězdách.

Velmi zajímavé je i to, že dle Bloombergu přemýšleli Apple dokonce i nad tím, že by Air stejně jako MacBooky Pro vyráběl ve dvou velikostech – konkrétně 13” a 15”. Z této úvahy však nakonec sešlo, jelikož by Air při zvětšení rázem ztratil většinu svých předností ve formě kompaktních rozměrů a nízké váhy. Pokud jste tedy příznivci větších laptopů, zřejmě vám i do budoucna nezbude nic jiného, než vsázet na 16” MacBooky Pro.