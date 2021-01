7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (28. 1. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Stažením aplikace Phoenix: Cinemagraph Editor získáte perfektní nástroj, který vám dokáže značně usnadnit tvorbu dechberoucích vizuálů. Zároveň tak můžete i doslova vdechnout život vaším fotografiím a skvěle je tak přetvořit. Jak program vypadá a funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Phoenix Cinemagraph Editor 1 Aplikace se slevou-Phoenix Cinemagraph Editor 2 Aplikace se slevou-Phoenix Cinemagraph Editor 3 Aplikace se slevou-Phoenix Cinemagraph Editor 4 +2 Fotek Aplikace se slevou-Phoenix Cinemagraph Editor 5 Vstoupit do galerie

Nativní aplikace Fotoaparát se dokáže postarat o vcelku kvalitní fotografie. Pokud ale hledáte nějaké alternativní řešení, které by vám navíc poskytlo řadu zábavných filtrů, tak byste rozhodně neměli promeškat dnešní akci na program Camera X Manual adjustments. Tento nástroj vám poskytne více než 180 efektů a spoustu dalších.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Camera X Manual adjustments 1 Aplikace se slevou-Camera X Manual adjustments 5 Aplikace se slevou-Camera X Manual adjustments 4 Aplikace se slevou-Camera X Manual adjustments 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Camera X Manual adjustments 2 Vstoupit do galerie

Jestliže hledáte nějakou oddechovou, ale přesto zábavnou hru, určitě byste se měli přinejmenším podívat na titul mySolar – Build your Planets. V této hře se doslova zhostíte role všemohoucího boha, kdy vaším úkolem bude brouzdat vesmírem, sbírat takzvané božské body a body hmoty, ze kterých následně budete budovat svou vlastní sluneční soustavu. Následně můžete dle vlastních představ vytvářet skvělé planety a porážet ostatní systémy, díky čemuž dokážete absorbovat jejich zdroje.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Fotogalerie mySolar - Build your Planets1 mySolar - Build your Planets2 mySolar - Build your Planets4 mySolar - Build your Planets3 Vstoupit do galerie

Do akce se po dlouhé době opět dostává velice oblíbený titul This Is the Police 2. V této hře se ocitnete v roli šéfa místního policejního oddělení, kdy se budete potýkat s řadou výzev. Vaším úkolem tedy bude zajistit bezproblémový chod oddělení, spravovat podřízené, vyšetřovat zločiny, vyslýchat podezřelé a případně je zatýkat.

Původní cena: 179 Kč (79 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-This Is the Police 2 1 This Is the Police 2 FB Aplikace se slevou-This Is the Police 2 2 Aplikace se slevou-This Is the Police 2 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-This Is the Police 2 4 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, aplikace 3D Scanner App si dokáže poradit s naskenováním nejrůznějších objektů ve 3D. Program tak primárně cílí především na 3D designéry, vývojáře her a aplikací a další. Tento nástroj navíc dokáže využít i LiDAR skener novějších zařízení, přičemž všechny naskenované objekty můžete v okamžiku sdílet. Aplikace navíc nemá žádné předplatné a dnes je k dostání kompletně zdarma.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-3D Scanner App 1 Aplikace se slevou-3D Scanner App 5 Aplikace se slevou-3D Scanner App 4 Aplikace se slevou-3D Scanner App 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-3D Scanner App 2 Vstoupit do galerie

Aplikace Ducky – Model Editor opět cílí především na vývojáře, kterým pomůže přetvořit objekty uložené ve formátu JSON do podoby klasických modelů. Program si konkrétně dokáže model odvodit do programovacích jazyků jako je jablečný Swift, Kotlin, Dart a Go.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Ducky - Model Editor 1 Aplikace se slevou-Ducky - Model Editor 4 Aplikace se slevou-Ducky - Model Editor 3 Aplikace se slevou-Ducky - Model Editor 2 Vstoupit do galerie

Rozšířená realita se těší stále větší popularitě. Velice oblíbenou hrou, která skvěle s AR pracuje, je Cosmic Frontline AR. V tomto titulu si na vlastní kůži prožijete kosmické války, kdy budete dobývat nejrůznější planety, tváří v tvář čelit hrůzostrašným nepřátelům a podmaňovat si celou galaxii.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)