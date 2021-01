Zas a znova: Apple míří kvůli zpomalování starších iPhonů opět k soudu

Uživatelé na prohřešky Applu rozhodně nezapomínají. Toto tvrzení opět potvrzuje žaloba, kterou podala v Itálii skupina Euroconsumers, která se zasazuje o právní ochranu spotřebitelů. Na Apple podala žalobu související s kauzou „přiškrcování“ výkonu a žádá po Applu odškodnění ve výši 60 milionů eur, tedy asi 60 eur na osobu, která v době kauzy vlastnila iPhone z řady 6, 6s a 7.

Na tuto kauzu si vzpomíná kdejaký uživatel jablečných zařízení. Apple s vydáním aktualizace iOS 10.2.1 přišel se snížením výkonu u zařízení se starší baterií. Problém byl v tom, že společnost o této novince nikomu nic neřekla a přišlo se na ní v podstatě náhodou během porovnávání výkonu v benchmarcích. Někteří zákazníci si jednání společnosti vyložili tak, že jde o nepřímý nátlak Applu, aby si uživatelé koupili nové zařízení. Jablečný gigant se pochopitelně bránil a tvrdil, že jde o prevenci před vypínáním telefonu. Dále nabídl program na výměnu baterií a dnes již známou funkci Kondice baterie. V této souvislosti Apple také přidal s iOS 13 funkci Optimalizované nabíjení, jejímž cílem je zajistit, aby při nabíjení byla hodnota 100 % co nejkratší možný čas, a nedocházelo tak ke zbytečnému opotřebování. Tedy pokud necháváte nabíjet přes noc, iPhone se nabije do 80 %. Do plna až v moment, kdy máte vstávat.

Tato kauza bude Applu pravděpodobně ještě dlouho předhazována, jelikož se tu a tam neustále objevují obdobné žaloby. Nejvyšší peněžitá částka v této věci padla v minulém roce ve Spojených státech, kde Apple souhlasil s mimosoudním vyrovnáním ve výši 500 milionů dolarů.