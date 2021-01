Představení nové generace iPhonu SE ještě letos je čím dál pravděpodobnější

Zatímco ještě před pár týdny by zřejmě příchod iPhonu SE 3. generace v průběhu roku 2021 očekával málokdo, nedávné zprávy velmi dobře informovaného portálu MacOtakara pohled na celou situaci značně změnily. Podle zdrojů výše zmíněného portálu totiž letos Apple s představením nové generace tohoto levného modelu počítá a to zřejmě již v prvním pololetí roku. Dnes v noci pak tyto spekulace potvrdil další poměrně přesný zdroj – asijský portál DigiTimes.

Fotogalerie iPhone 8 iPhone 8 Plus 1 iPhone 8 iPhone 8 Plus 10 iPhone 8 iPhone 8 Plus 9 iPhone 8 iPhone 8 Plus 7 +6 Fotek iPhone 8 iPhone 8 Plus 8 iPhone 8 iPhone 8 Plus 4 iPhone 8 iPhone 8 Plus 5 iPhone 8 iPhone 8 Plus 2 iPhone 8 iPhone 8 Plus 3 Vstoupit do galerie

Od DigiTimes se sice dnes v noci bohužel svět nedozvěděl nic víc než jen to, že Apple skutečně na letošek iPhone SE 3. generace plánuje, díky několika zajímavým únikům z předešlých měsíců si však přeci jen o chystaném telefonu dokážeme udělat s předstihem poměrně slušný obrázek. Zdá se totiž, že Apple již nějakou dobu testuje hardwarově vylepšený iPhone 8 Plus, který by měl právě iPhone SE 3 představovat. Co vše by u něj mohlo být vylepšené sice zatím nevíme, dá se však počítat minimálně s procesorem a fotoaparátem. V kuloárech se rovněž šušká o nasazení podpory 5G sítí, které si začínají ve světě pomalu ale jistě prošlapávat svou cestu a které bude tedy logicky již brzy chtít využívat velké množství lidí. A právě levný iPhone SE 3 v rozměrech „pluskového“ iPhonu, které jsou v poslední době velmi oblíbené, by se pro ně mohl stát naprosto dokonalou vstupenkou do 5G světa. Jak by měl iPhone SE 3 zhruba vypadat si můžete prohlédnout na boku tohoto odstavce.

Jelikož Apple žádné velké haló okolo představování modelů SE nikdy nedělal, může jeho odhalení proběhnout stejně jako v loňském roce vcelku nečekaně jen skrze tiskovou zprávu. Jako další možnost se pak jeví rychlé představení na jarní Keynote či na vývojářské konferenci WWDC. Pravděpodobnější je nicméně první varianta, jelikož se o žádné revoluční zařízení, za které se dal svým způsobem iPhone SE 1. generace představený na klasické Keynote označit, nejedná. Vše však ukáží až následující týdny, ve kterých se pravděpodobně objeví nálož informací poodhalující tento model ze všech stran.