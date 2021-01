Letošní příchod AirPods Pro 2 je prakticky jistý

Rok 2021 bude na sluchátka z dílny Applu zřejmě stejně bohatý jako rok 2019. V jeho průběhu bychom se totiž měli dočkat představení hned dvou nových generací AirPods – konkrétně pak klasické verze a řady Pro. Minimálně příchod druhé jmenované řady pak lze označit za prakticky jistý, jelikož se na něm shoduje čím dál více důvěryhodných zdrojů. Mezi ty se dnes v noci již poněkolikáté vměstnal DigiTimes se svými novými zjištěními.

Zdroje DigiTimes tvrdí, že se na výrobě AirPods Pro bude nově podílet dodavatel flash pamětí pro mobilní Apple produkty, společnost Winbond. S ohledem na úspěch předešlé generace pak Apple údajně počítá i s velkým úspěchem generace připravované, kvůli čemuž si u dodavatele nasmlouval obrovské výrobní objemy, které jeho výrobní kapacity vytíží prakticky na maximum zhruba na půl roku. Co se pak týče představení, to má mít Apple naplánované na první polovinu letošního roku – pravděpodobně pak na první letošní Keynote, se kterou se obecně počítá v průběhu března, či na vývojářskou konferenci WWDC, která proběhne v červnu.

Co vše nová AirPods Pro přinesou je sice v tuto chvíli zatím zahaleno tajemstvími, obecně se však očekává výrazné zkrácení jejich nožky, zlepšení ANC, zvuku či výdrže a v ideálním případě i jejich schopnost pomocí speciálních senzorů monitorovat tepovou frekvenci uživatelů, která by byla následně zaznamenávána v aplikaci Zdraví. Díky tomu by se tak stala sluchátka ještě lepším pomocníkem pro sportovce bez Apple Watch. Je nicméně otázkou, zda se tato vylepšení nepromítnou negativně i do finální ceny.