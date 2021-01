Doporučeno Applem: Doctor Who: Comics Creator

Jednou z vlastností iOS / iPadOS App Storu je nabídka aplikací, které Apple uživatelům doporučuje k vyzkoušení. Některé z těchto navrhovaných aplikací často vypadají velice zajímavě, proto jsme se rozhodli, že některou z nich čas od času vyzkoušíme. Dnes se blíže podíváme na aplikaci Doctor Who: Comic Creator.

Vzhled

Po spuštění aplikace vás nejprve uvítá animace se známou budkou Tardis, poté se přesouváte do hlavního menu. To má podobu pěti panelů, ze kterých můžete přejít do čtečky komiksů, nástroje pro tvorbu komiksů, souborů s fakty, nástroje pro tvorbu monster a online obchodu. V pravém horním rohu najdete tlačítko pro přechod do nastavení a tlačítko pro deaktivaci zvuku. Při prvním spuštění obou nástrojů pro tvorbu vás čeká rychlá základní prohlídka, během které si osvojíte způsob práce s aplikací. Práce s aplikací je snadná, uživatelské rozhraní přívětivé a přehledné. Před přístupem k placenému obsahu vás aplikace nejprve nechá vyřešit jednoduchý matematický příklad.

Funkce

Aplikace Doctor Who: Comic Creator z naší běžné řady doporučených aplikací tak trochu vyčnívá – nejedná se totiž o nástroj, který byste každý den pro pracovní, studijní nebo osobní účely. To ale neznamená, že by se nejednalo o zajímavou aplikaci. Aplikaci ocení zejména příznivci populárního seriálu Doctor Who. Jak název napovídá, můžete si v ní vytvářet vlastní příběhy, alternativní epizody a alternativní konce svého oblíbeného pořadu. Aplikace nabízí nástroje pro tvorbu příběhů jako takovou, můžete si v ní ale vytvářetz také vlastní postavy. Kromě toho je součástí aplikace také funkce Comic Reader, do které si můžete ukládat své vlastní výtvory a sbírky komiksů, a také virtuální obchod, kde si můžete zakoupit řadu zajímavých věcí. Aplikace je ke stažení zdarma, balíčky bonusového obsahu můžete pořídit od 25 korun. Ceny za bonusový obsah naštěstí nejsou nijak závratně vysoké, používání základní bezplatné verze je ale bohužel značně omezené, takže se bez nákupů v aplikaci prakticky neobejdete.

Aplikaci Doctor Who: Comic Creator stáhnete bezplatně zde.