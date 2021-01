Problém pro Apple? Sony chystá zajímavou konkurenci pro iPhone 12 mini

Když se ohlédneme do minulosti, uživatelé dlouho volali po opravdu malém iPhonu. Nejčastěji se potom objevovaly názory, aby takový iPhone měl velikost SE 1.generace s tím, že technologie si vypůjčí od nejnovějších modelů. Apple přání uživatelů zčásti vyslyšel a v říjnu představil iPhone 12 mini, jenž se se svým 5,4″ displejem a rozměry 131,5 x 64,2 x 7,4 mm řadí mezi nejmenší prémiové smartphony na trhu.

Podle informací leakera Stevera Hemmerstoffera (@Onleaks) chystá podobný kompaktní smartphone i společnost Sony, která má s takovými druhy zařízení zkušenosti (vzpomeňme na Xperie Compact). Dle nedávného příspěvku tohoto leakera by „mini“ smartphone od Sony mohl mít rozměry 144,7 x 70,4 x 8 mm. Byl by tedy jen o něco málo větší než nejmenší model z rodiny iPhonů 12. Pokud se ale podíváte do galerie, po stránce designu pravděpodobně výrazným soupeřem iPhonu 12 mini nebude. Zařízení má značné rámečky okolo displeje a spodní bradu. Kapkovitý výřez v horní části displeje ukrývá 8megapixelovou kamerku. Na zadní straně se potom nachází dvojitý fotoaparát s hlavním 13megapixelovým snímačem. Přístroj by se měl dočkat čtečky otisků prstů v hlavním tlačítku (podobně jako u nového iPadu Air). Zařízení od Sony by rovněž mělo dostat do vínku 3,5mm jack. O tajemném malém telefonu se nyní neví dále vůbec nic. Lze ale usoudit, že se jedná o reakci na iPhone 12 mini.