Vyšel OS 14.4 pro HomePody s řadou zajímavých novinek

Po vydání iOS 14.4, iPadOS 14.4, tvOS 14.4, wathOS 7.3 a macOS 11.2 jsme se před malou chvílí dočkali i vydání OS pro HomePod. Ten nese označení 14.4, je určený jak pro klasický HomePod, tak HomePod mini a do zařízení by se měl nainstalovat jako již tradičně automaticky. Co konkrétně na HomePod dorazilo nového?

Fotogalerie homepod mini features HomePod mini repraky HomePod mini Official 1 HomePod mini Official 2 +6 Fotek HomePod mini Official 3 HomePod mini Official 5 HomePod mini Official 6 HomePod mini Official 7 HomePod mini Official 8 Vstoupit do galerie

Kompletní souhrn novinek z OS 14.4:

Verze softwaru 14.4 obsahuje opravy chyb a následující nové funkce pro iPhony s podporou ultraširokého pásma (U1).

Předávání hudby z iPhonu do HomePodu mini s vizuálními, zvukovými a haptickými efekty

Zobrazování osobních návrhů hudby k poslechu na iPhonu v blízkosti HomePodu mini

Ovládací prvky médií se při přiblížení iPhonu k HomePodu mini objeví automaticky, bez odemknutí iPhonu