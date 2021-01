5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (26. 1. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Aplikace CuteBaby cílí primárně na programátory, kteří pracují s jablečným programovacím jazykem Swift. Tento nástroj si totiž velice rychle a spolehlivě poradí s převodem swiftového modelu (struktury či třídy) do podoby souboru JSON. To vám v některých momentech dokáže značně usnadnit vaši práci.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Stažením aplikace Photos Resizer – Resize Images získáte parádní nástroj, který si poradí s hromadnou změnou rozměrů u vašich fotek a dalších snímků. To ale samozřejmě není vše. Program nadále umí obrázky oříznout, otočit, změnit jejich velikost, formát a přejmenovat je.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Jestliže hledáte nějaký kvalitní a oblíbený program, který by vám dokázal pomoci se správou vašich financí, zbystřete. Do akce totiž opět zavítala velice populární aplikace Money Pro: Personal Finance. Tento nástroj zaznamenává všechny vaše výdaje a příjmy, učí vás pracovat s určitým rozpočtem, připomíná vám nadcházející platby a z posbíraných dat vykresluje skvělé grafy, čímž vás následně naučí šetřit.

Původní cena: 379 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, zakoupením aplikace Outlinely – Outline & notes si přijdete na vcelku praktický program, který slouží pro zapisování nejrůznějších poznámek, nápadů a myšlenek. Tento nástroj dokáže jednotlivé příspěvky skvěle kategorizovat do přehledných struktur, díky čemuž budete mít takřka vždy všechno krásně po ruce.

Původní cena: 1 050 Kč (779 Kč)

Právě probíhající globální pandemie nás všechny drží doma, kvůli čemuž si například nemůžeme tak snadno vyrazit s přáteli. Tuto nudu byste mohli zahnat skvělou hrou Golf With Your Friends, ve které se spolu s ostatními hráči utkáte na „golfovém hřišti.“ Vaším úkolem samozřejmě bude potopit míček do jamky buďto v nejkratším čase, nebo za pomocí co možná nejmenšího počtu odpalů. Tento titul navíc nabízí řadu úžasných map, které vám hru značně ztíží, ale zároveň se postarají o hodiny zábavy. Hru Golf With Your Friends můžeme z vlastních zkušeností jen a pouze doporučit.

Původní cena: 14,99 € (10,04 €)