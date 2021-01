Google u svých aplikací pro iPhony stále nezveřejnil informace o tom, co dělají s daty uživatelů

Od 8. prosince mají všichni vývojáři povinnost zveřejňovat speciální informační panely v profilech svých aplikací v App Store, které uživatelům zprostředkovávají přehled o tom, do jaké míry aplikace (a její vývojáři/provozovatelé) sbírá data o svých uživatelích. Některé aplikace disponují obrovskými seznamy (například Facebook), u jiných je však tato sekce stále prázdná. Mezi ty patří i Google.

Google je pravděpodobně posledním z velkých vývojářů, jehož aplikace tyto informace nezveřejňují, jakkoliv jsou vývojáři povinni tak u nových aplikací či nových aktualizací stávajících aplikací postupovat. Všechny velké a populární aplikace Googlu, mezi které patří Gmail, Google Maps, Chrome, Wate, Google Drive, Google Photos, Google Home, Google Docs, Google Assistant, Google Sheets, Google Calendar, Google Slides, Google One, Google Earth, Hangouts, YouTube a další nebyly od 7. prosince 2020 aktualizovány, tudíž ani nezveřejňují výše uváděné informace. Náhoda? Paradoxní je, že některé méně rozšířené a používané aplikace, jako je třeba Google Translate, Google Authenticator, Motion Stills, Google Play Movies nebo Google Classroom tyto tzv. Privacy labels v App Store mají, aniž by také nějakou aktualizaci v posledním měsíci a půl dostaly. Vývojáři Googlu tak o nich zcela jistě vědí a umí s nimi pracovat.

Fotogalerie Stitky soukromi APple 1 Stitky soukromi APple 2 Stitky soukromi APple 3 Stitky soukromi APple 4 +3 Fotek Stitky soukromi APple 5 Stitky soukromi APple 6 Vstoupit do galerie

Na počátku ledna zástupci Googlu serveru TechCrunch sdělili, ze Privacy Labels ke svým aplikacím doplní „tento nebo příští týden“. Jak vidno, stále se tak nestalo. Na pováženou také je doba, během které výše uvedené aplikace nedostaly žádnou aktualizaci. To je u Googlu velmi neobvyklé, neboť zveřejňuje aktualizace svých aplikací poměrně periodicky. Jedním z důvodu absence Privacy Labels u Google aplikací je strach z toho, jak by veřejnost a média reagovala na to, když by došlo k odhalení, jaká data Google o uživatelích sbírá. Této kritice ne nevyhnul například Facebook, jehož Privacy Label je zajímavé počtení.