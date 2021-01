Apple spustil novou “minislužbu”, nás však může zanechat chladnými

Není tomu tak dávno, co se podařilo vývojářům v iOS 14.3 a watchOS 7.2 objevit v kódech odkazy na v té době neznámou funkci Time to Walk, která měla majitelům Apple Watch zpříjemnit jejich procházky skrze originální obsah ve formě rozhovorů či hudby. Právě tuto novinku se před malou chvílí rozhodl Apple skrze tiskovou zprávu oznámit a dokonce ji rovnou zpřístupnit světu. byť bohužel ne celému. Bezezbytku se totiž naplnily obavy z nutnosti využívání služby Fitness+. To jinými slovy znamená, že tato nová “minislužba” je dostupná jen v USA, Kanadě, Irsku, Velké Británii, Austrálii a na Novém Zélandu.

Popis novinky je více než zajímavý. Dle Applu se má jednat svým způsobem o pořad na způsob podcastu, ve kterém se budou objevovat zajímavé osobnosti, jenž se budou s posluchači dělit o své příběhy, motivovat je k pohybu a celkově jim jejich chůzi zpříjemňovat, jak jen to bude možné. Každý host si navíc připraví vlastní playlist, který budou moci posluchači využívat po skončení pořadu, potažmo vždy poté, co se host zmíní o určité skladbě. Co se pak týče dostupnosti novinky z hlediska zařízení, dočkají se jí jen majitelé Apple Watch, kteří ji budou konzumovat přes AirPods či jiná bezdrátová sluchátka.

Nové epizody má Apple v plánu do novinky přidávat každý týden s tím, že jim je budou hodinky nabízet automaticky. Délka jedné epizody se bude pohybovat od 25 do 40 minut v závislosti na hostu a tom, co bude chtít svým posluchačům předat. Kdy a zda vůbec se této vychytávky dočkají i jiné země než ty výše vyjmenované je nicméně zatím ve hvězdách. Apple o ničem takovém ve své tiskové zprávě totiž neinformoval.