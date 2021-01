7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (25. 1. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže hledáte nějakou praktickou aplikaci, která by vám dokázala pomoci s organizací vaší práce a se zvýšením produktivity, rozhodně byste neměli přehlédnout program ToDo – Task Manager & Reminder. S pomocí tohoto nástroje si totiž budete zapisovat vaše jednotlivé úkoly a nastavovat si k nim připomínky, díky čemuž nikdy na nic nezapomenete.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-ToDo - Task Manager and Reminder 1 Aplikace se slevou-ToDo - Task Manager and Reminder 5 Aplikace se slevou-ToDo - Task Manager and Reminder 4 Aplikace se slevou-ToDo - Task Manager and Reminder 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-ToDo - Task Manager and Reminder 2 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, aplikace Tahrir App – Text on image vám umožní přidat libovolný text na vaše obrázky. Tento nástroj navíc nabízí rozsáhlou řadu s těmi nejrůznějšími písmy, přičemž na samotný text můžete taktéž použít řadu zajímavých efektů.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Tahrir App - Text on image 1 Aplikace se slevou-Tahrir App - Text on image 5 Aplikace se slevou-Tahrir App - Text on image 4 Aplikace se slevou-Tahrir App - Text on image 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Tahrir App - Text on image 2 Vstoupit do galerie

Pokud si rádi kreslíte a hledáte nějaký nástroj, který by vám umožnil vytvářet vaše díla v digitální podobě skrze iPad či iPhone, zbystřete. V rámci dnešní akce je totiž k dostání aplikace LetSketch zcela zdarma. Program konkrétně nabízí několik možností, díky čemuž vám kreslení navíc parádně usnadní.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Hledáte nějaké alternativní řešení za nativní aplikaci Fotoaparát? Jestli jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste se přinejmenším měli podívat na program MIDAS – 4K LIVE FILTER CAMERA. V rámci tohoto nástroje můžete natáčet a fotit v rozlišení až 4K, kdy se aplikace díky spolupráci s umělou inteligencí dokáže postarat o prvotřídní kvalitu a řadu filtrů v reálném čase.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-MIDAS - 4K LIVE FILTER CAMERA 1 Aplikace se slevou-MIDAS - 4K LIVE FILTER CAMERA 5 Aplikace se slevou-MIDAS - 4K LIVE FILTER CAMERA 4 Aplikace se slevou-MIDAS - 4K LIVE FILTER CAMERA 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-MIDAS - 4K LIVE FILTER CAMERA 2 Vstoupit do galerie

Aplikace Your Workout Plan cílí především na ty uživatele, kteří rádi cvičí, nebo by s cvičením rádi začali. Program se totiž kompletně postará o tvorbu vašeho cvičebního plánu a následně bude sledovat celý váš postup. Jak nástroj vypadá a funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Your Workout Plan 1 Aplikace se slevou-Your Workout Plan 5 Aplikace se slevou-Your Workout Plan 4 Aplikace se slevou-Your Workout Plan 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Your Workout Plan 2 Vstoupit do galerie

Řadíte se mezi milovníky sociální sítě Instagram a rádi byste nasbírali více srdíček či sledujících? Pokud ano, tak jistě víte, že klíčové může být správné použití hashtagů. S tím vám dokáže snadno pomoci aplikace Hashtag for Instagram Finder. V programu jednoduše stačí zvolit kategorii, do které váš snímek spadá, a aplikace vám automaticky vygeneruje seznam hashtagů, které už jen stačí překopírovat.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Hashtag for Instagram Finder 2 Aplikace se slevou-Hashtag for Instagram Finder 1 Aplikace se slevou-Hashtag for Instagram Finder 4 Aplikace se slevou-Hashtag for Instagram Finder 3 Vstoupit do galerie

Jste ještě studentem, nebo si zkrátka z hodin matematiky ještě pamatujete pověstné Ludolfovo číslo π? Jak jistě všichni víte, jedná se o iracionální číslo, které za desetinnou čárkou nikdy nekončí. Pokud vás někdy napadlo, že byste se pokusili zapamatovat co možná nejvíce, tak byste rozhodně neměli přehlédnout aplikaci Memorize Pi Digits – 3.14π. Tento nástroj se totiž pokusí vám konstantu co možná nejlépe „zavrtat“ do paměti.