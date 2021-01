MagSafe se letos zřejmě vrátí do MacBooků. Připomeňte si s námi historii této technologie

Když se Apple rozhodl vyměnit MagSafe konektory u svých MacBooků za rozšířenější USB-C konektivitu, mnozí uživatelé byli zklamáni. Vypadalo to, že se s magnetickými konektory můžeme navždy rozloučit, ale v lońském roce zažila tato technologie svým způsobem návrat, byť (zatím) pouze u iPhonů. Proslýchá se ale, že by se MagSafe měl vrátit také k laptopům od Applu. V dnešním článku si připomeneme, jak se tento způsob nabíjení jablečných notebooků postupně vyvíjel.

MagSafe 1 (2006)

Nabíjecí technologie MagSafe si svou premiéru odehrála v lednu roku 2006 u historicky prvního MacBooku Pro, který byl zároveň také prvním laptopem od Applu, osazeným procesorem od Intelu. Úplně první konektory MagSafe se designově podobaly konektorům typu MagSafe 2, jednalo se konektory typu T, a dodávaly se spolu s notebooky od Applu, vyrobenými mezi lety 2006 – 2009. V roce 2009 pak přišel MagSafe v podobě konektoru typu L, které se dodávaly k MacBookům až do roku 2012. MagSafe konektor se mohl k MacBooku připojit v libovolném směru, a jednou z jeho největších výhod bylo rychlé a snadné připojení, stejně jako bezpečné vyklouznutí z portu v případě, že by si například uživatel nechtěně přišlápl kabel, takže se výrazně snížilo riziko stržení MacBooku ze stolu. Apple v té době vyráběl 45W, 60W a 85W adaptéry s MagSafe konektory.

MagSafe 2 (2012 – 2016)

S příchodem konektoru MagSafe 2 se Apple opět vrátil k designu typu “T” – právě o tomto designu se mluví také v souvislosti se spekulacemi o návratu tohoto typu konektorů u příštích MacBooků. Uživatelé, kteří chtěli používat svůj starý MagSafe u novějších typů MacBooků, si mohli zakoupit příslušnou redukci. MagSafe 2 byl o něco tenčí než jeho předchůdce, aby pasoval na tenčí MacBooky. Přechod na nový typ napájecího konektoru se samozřejmě částečně neobešel bez rozhořčených i posměšných reakcí, obecně by se ale dalo říci, že si uživatelé tento typ konektoru oblíbili.

Postupem času se začaly objevovat spekulace o tom, že by Apple měl své budoucí MacBooky vybavit napájecím konektorem typu USB-C, z čehož byla nezanedbatelná část uživatelů opravdu nadšená. Spekulace se staly realitou v roce 2016, kdy Apple představil svůj nový MacBook Pro s USB-C konektorem. Ten byl posléze zaveden u všech dalších laptopů od Applu, a poslední model s MagSafe konektivitou – MacBook Air z roku 2017 – se přestal prodávat v červenci roku 2019. Uživatelé ani odborníci se nedokázali jednoznačně shodnout na tom, zda je USB-C u MacBooků dobrý nebo špatný nápad. Zatímco někteří si chválili univerzálnost tohoto typu nabíjecího konektoru, jiní si stěžovali na obtížnost připojování i odpojování, a samozřejmě také na vyšší riziko stržení laptopu k zemi v případě nechtěného přišlápnutí kabelu. Apple se nicméně tvářil, že právě v USB-C konektivitě vidí svou budoucnost, a zavedl tento typ portů například také u některých svých iPadů.

Návrat MagSafe?

Letos se začalo opět výrazněji proslýchat, že Apple plánuje návrat MagSafe konektoru u svých příštích MacBooků. Podle agentury Bloomberg by se laptopy se staronovým MagSafe konektorem mohly objevit v roce 2022. Mělo by se jednat o MacBook Air s třináctipalcovým displejem a procesorem M1. Analytik Ming-Chi Kuo potvrzuje možný návrat MagSafe technologie s tím, že by ji Apple mohl zavést i u budoucích MacBooků Pro. Budoucí MacBooky Pro by podle Kua měly mít nový design s ostrými hranami po vzoru nových iPadů Pro, a rovněž by měly být osazeny procesory od Applu.