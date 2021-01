4 filmy na iTunes, které tento týden seženete levněji (22. 1. 2021 – 24. 1. 2021)

Víkend je tu. Pokud nemáte v plánu strávit ho procházkami v přírodě, můžete si pustit nějaký zajímavý film. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na čtveřici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Zlomené město

Billy je bývalý policista. Jeho sbor byl na něj kdysi hrdý, když byl ale na jeho vlastní sestře spáchán nejtěžší zločin, rozhodl se Billy vzít spravedlnost do vlastních rukou, obejít zákon a sám pachatele potrestat nejvyšším trestem. Obvinění z vraždy se díky vlivnému kamarádovi vyhne a jediným následkem jeho neuváženého činu je vyhazov od policie. Billy se nepříliš úspěšně snaží prosadit jako soukromý detektiv. Jednoho dne ale přijde od starosty nabídka, která se neodmítá, a Billy netuší, že jejím přijetím strká hlavu do oprátky.

Králova zahradnice

Děj snímku Králova zahradnice se odehrává v královském dvoře za dob vlády Ludvíka XIV. – Krále Slunce. Talentovaná zahradnice Sabine de Barra je vyslána do sídla krále, aby zde zahradu francouzského krále proměnila v nevídané a úchvatné umělecké dílo. Pobyt na královském dvoře ale není jen tak. Sabine se musí ukázat nejen jako na slovo vzatá profesionálka, v jejíž rukou královská zahrada skutečně rozkvete, ale musí se prosadit tak jako žena, která skrývá tajemství z minulosti.

Ranhojič

Snímek Ranhojič se odehrává v 11. století, kdy v Evropě vládne temný středověk. Ve filmu sledujeme Roba Colea – mladého ranhojiče, nadaného zvláštní schopností vycítit, když má někdo zemřít. Roba si bere pod svá křídla jeden ze starších ranhojičů, Rob se chce ale dále vzdělávat a díky své touze se dostává do Persie, kde usiluje o přijetí do lékařské školy.

About Time

Ve věku jedenadvaceti let se Tim dozvídá úžasné rodinné tajemství: všichni muži v jeho rodině disponují schopností cestovat v čase, respektive vrátit se ke všem událostem v minulosti, které sami prožili. Stačí jen najít si tmavý kout, zavřít oči, pevně sevřít pěsti a cesta časem může začít. Tim své schopnosti dokáže náležitě využít, získat dívku svých snů a díky schopnosti vždy se vrátit do minulosti a napravit každou chybu také vybuduje zdánlivě dokonalý vztah. Nic ale není zadarmo a Tim s každým návratem ztrácí vše, co do té doby prožil.

