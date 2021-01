Recenze MacX MediaTrans: Nejlepší alternativa pro iTunes [program zdarma]

Je to již několik let nazpátek, co Apple oficiálně odstranil iTunes z operačního systému macOS. Každopádně je ale pravdou, že tak úplně k odstranění nedošlo – spíše se iTunes pouze přesunulo do Finderu, kde je rozhraní prakticky naprosto totožné. Co se pak týče Windows, tak zde je iTunes pro správu jablečných zařízení k dispozici neustále. Asi není třeba zmiňovat, že právě iTunes je jedna z nejvíce nenáviděných součástí Applu. Uživatelé si na něj nemohou často vůbec zvyknout, a tak hledají alternativy, které by jim mohly pomoci. V tomto článku se společně na jednu takovou alternativu, kterou já osobně už dlouhou dobu využívám, podíváme – bude se jednat o MacX MediaTrans. Vrhněme se přímo na věc.

Kdy se může MacX MediaTrans hodit?

Jak už jsem zmínil výše, tak je MacX MediaTrans přímou alternativou za iTunes – dokonce se vůbec nebojím říci, že je lepší než právě iTunes, popřípadě Finder v rámci macOS. Existuje nespočet různých situací, kdy se MacX MediaTrans může hodit. Tato aplikace nabízí funkce pro naprosto jednoduchou zálohu vašeho zařízení do počítače, abyste se případně vyhnuli nechtěné ztrátě dat. Mimo to lze tato data jednoduše přenést z jednoho telefonu do druhého, což se hodí například v případě, že jste si právě pořídili nejnovější iPhone 12. Mimo to se s MacX MediaTrans můžete těšit na jednoduché a intuitivní ovládání s tím, že se nemusíte obávat velice známých chyb, které se často při používání iTunes objevovaly. Velmi jednoduše lze poté přenášet z počítače do iPhonu či iPadu hudbu – právě tohle byl jeden z největších strašáků uživatelů jablečných zařízení. Více o tom, co MacX MediaTrans umí, se můžete dozvědět níže v tomto článku.

Speciální akce – získejte MacX MediaTrans ZDARMA!

Pokud vás už z původních dvou odstavců MacX MediaTrans zaujal, tak pro vás mám naprosto perfektní zprávu. Společně se společností Digiarty, která za zmíněným programem stojí, jsme si totiž pro naše čtenáře připravili speciální akci, v rámci které můžete MacX MediaTrans získat naprosto zdarma. Určitě si nyní myslíte, že v tom musí být nějaký háček – opak je však pravdou. Program mohou zcela zdarma získat všichni jedinci, kteří se přesunou na tento odkaz, a poté do příslušeného políčka zadají svoji e-mailovou adresu. Nakonec stačí klepnout na Get Free, čímž se spustí stahování aplikace a získáte licenci. Tato speciální akce vám zpřístupní MacX MediaTrans ve verzi 7.2 zcela zdarma.

Plná verze s aktualizacemi s výraznou slevou

Výše jsme uvedli, že díky momentální akce můžete získat MacX MediaTrans 7.2 zcela zdarma, a to se všemi momentálně dostupnými funkcemi. Jakmile však dojde k aktualizaci programu, tak jej samozřejmě budete moci i nadále využívat, budete každopádně ochuzeni o veškeré nové funkce. I v tomto případě však přicházím s perfektní zprávou. Pokud jste si MacX MediaTrans pomocí výše uvedeného odkazu stáhli a zjistili jste, že vám opravdu vyhovuje, tak momentálně můžete využít druhé akce. V rámci té můžete program MacX MediaTrans v plné verzi a s podporou všech budoucích aktualizací získat za zvýhodněnou cenu. Zatímco klasicky byste za aplikaci zaplatili 59.95 dolarů, tak v rámci této akce ji získáte za pouhých 25.95 dolarů. Na rozhodnutí máte ještě více než týden, každopádně postupně se cena bude stále zvyšovat. 25.95 dolarů je tedy nejnižší cena, za kterou můžete MacX MediaTrans zakoupit.

Co všechno MacX MediaTrans umí?

Výše jsme si společně ukázali, jak můžete získat MacX MediaTrans naprosto zdarma. Pokud jste akci využili a program už stahujete či instalujete, tak se mezitím můžete podívat, co všechno tato recenzovaná aplikace umí. Na začátek můžeme zmínit například velice jednoduché přesouvání hudby bez iTunes, a to jak z počítače do iPhonu/iPadu, tak samozřejmě naopak. Už se nemusíte zabývat s knihovnou skladeb, která je k dispozici na iTunes, tak stejně se konečně nemusíte omezovat na jeden počítač. Díky MacX MediaTrans si můžete novou hudbu do vašeho jablečného zařízení přidat kdekoliv a kdykoliv bez toho, aniž by se původní skladby smazaly. Co se týče hudby, tak dále nechybí možnost pro vytváření playlistů – nemusíte je tedy zbytečně a složitě vytvářet v iPhonu či iPadu. Zmínit můžeme také jednoduchý převod MP3 do formátu AAC, nechybí ani funkce pro jednoduché vytváření vyzvánění. Měnit můžete také metadata skladeb, tedy umělce, název, album a další, aby se veškerá hudba v iPhonu zobrazovala správně.

To, co jste schopni dělat s hudbou, lze provádět i s fotografiemi a videy – export fotek z iPhonu do Macu je tedy velmi jednoduchý. Pokud například máte v iPhonu málo místa, tak můžete využít funkci pro stažení videí do počítače. V počítači s nimi poté můžete samozřejmě dále pracovat. Nechybí jednoduché editační nástroje společně s jednoduchým konvertováním do jiného formátu a případným komprimováním. Jestliže naopak potřebujete do vašeho iPhonu dostat nějaký film, tak samozřejmě s pomocí MacX MediaTrans můžete. Pokud máte film v nějakém nepodporovaném formátu, tak jej aplikace automaticky převede, a poté uloží na váš iPhone či iPad. Co se týče fotek, tak v případě, že na iPhonu či iPadu fotíte do formátu HEIC, tak můžete využít funkci pro jednoduchý převod do JPG. Nechybí ani jednoduchá správa všech fotek – můžete je jednoduše mazat, tvořit alba, přidávat či stahovat. MacX MediaTrans zvládá naprosto vše, a to bez sebemenších problémů.

Export fotografií z iPhonu do Macu:

S pomocí MacX MediaTrans dále můžete vaše jablečné zařízení jednoduše zálohovat. Tyto zálohy lze samozřejmě také šifrovat, což ocení každý z nás. Nejlepší na tom je, že se při zálohování nemusíte obávat zobrazení nějaké chyby, což mohu potvrdit z vlastní dlouhodobé zkušenosti. Nechybí nespočet dalších doplňkových funkcí, například přesun e-knih či audioknih do vašeho iPhonu, využít můžete také funkce pro převod formátu EPUB do PDF či TXT. Veškerá stažená data z iPhonu pak můžete šifrovat. Dále nesmím rozhodně zapomenout mou oblíbenou funkci, která se postará o to, že z vašeho iPhonu či iPadu vytvoří skrytý flash-disk. Pokud poté zařízení připojíte k počítači, tak si na něj můžete uložit naprosto cokoliv, podobně jako právě na flashku. Kdekoliv jinde pak stačí telefon či tablet opět připojit, otevřít aplikaci a data si přetáhnout do potřebného úložiště.

Prostředí MacX MediaTrans:

Závěr

Jak už jsem několikrát zmínil, tak s programem MacX MediaTrans mám opravdu dlouhodobé zkušenosti. Je velmi jednoduchý na používání a ocení jej především ti jedinci, kteří se doslova bojí využít iTunes. Věřte mi, že po stažení a případné koupi MacX MediaTrans se kompletně změní způsob, jakým spravujete vaše zařízení. Prakticky vše jste schopni vyřešit během několika klepnutí – ať už se jedná o přesunutí hudby, fotek či videí, anebo provedené kompletní zálohy. MacX MediaTrans je doopravdy perfektní alternativou za iTunes, kterou předčí prakticky ve všem, a to jak po stránce ovládání, tak po stránce funkčnosti. Nezapomeňte, že si MacX MediaTrans můžete momentálně pořídit zcela zdarma a vyzkoušet jej. Za zkoušku nic nedáte a zaručeně si aplikaci zamilujete.

