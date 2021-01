Prohlédněte si jeden z posledních prototypů iPhonu 4S, který vznikal pod taktovkou Steva Jobse

S prototypy iPhonů s v posledních dnech roztrhl pytel. Po testovacím iPhonu 12 Pro a 5S si totiž můžeme nyní detailně prohlédnout další oblíbený kousek, konkrétně iPhone 4S z roku z roku 2011, který je zároveň posledním iPhonem představeným za života Steva Jobse.

Ve videu, které si můžete prohlédnout pod tímto odstavcem, lze detailně vidět jak telefon sám o sobě, tak i speciální operační systém v něm běžící, který je vytvořen jen pro účely testování některých funkcí telefonu před jeho uvedením na trh. Jakmile jsou testy u konce, prototypy bývají zpravidla výrobcem zlikvidovány, což se však v tomto případě nestalo a my si tak můžeme udělat o vývoji telefonů z přelomu prvního desetiletí 20. století udělat vcelku zajímavý obrázek.

Na prototypu je však zajímavý nejen jeho operační systém, ale i to, kdy vznikl. Podle identifikátorů viditelných ve videu byl totiž dle všeho vytvořen pouhý týden před rezignací šéfa Applu Steva Jobse kvůli jeho zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. Bez jakékoliv nadsázky se tedy dá říci, že je na videu zachycen jeden z posledních prototypů iPhonů, který vznikal právě pod taktovkou otce Applu a který jim mohl být klidně i používán. Co se pak týče finální verze produktu, ta byla představena 4. října 2011 – tedy pouhý den před Jobsovou smrtí. Do prodeje se pak telefon dostal o 10 dní později. Svět měl zaujmout jak vyšším výkonem či lepším fotoaparátem, tak i umelou asistentkou Siri, která v telefonu coby součást iOS 5, který byl v telefonu předinstalován, dorazila.