Na Macy s M1 si už lze bez problému nainstalovat i Linux

Fanoušci linuxu, vývojáři a nadšenci mohou slavit. Zhruba čtyři měsíce po uvedení nových Maců s M1 procesory se podařilo expertům ze společnosti Corellium vytvořit doposud nejvíce funkční port Linuxu, který je možné na M1 Macích spustit. Na první pohled ne-příliš zásadní věc může mít značný dopad.

Sprovozněním Linuxu na nových Macích se zaobírá velká spousta skupin a jednotlivců. Jak se zdá, nejdále je zatím společnost Corellium, jejíž CTO dnes na Twitteru oznámil, že se jejím softwarovým expertům podařilo naportovat relativně funkční verzi Linuxu na Mac mini. Port je zcela veřejný a na Githubu si jej může stáhnout každý, kdo o to má zájem. Nachází se zde také informace potřebné k instalaci a seznam věcí, které nefungují nebo fungují jinak, než je u běžných linuxových distribucí obvyklé.

Linux is now completely usable on the Mac mini M1. Booting from USB a full Ubuntu desktop (rpi). Network works via a USB c dongle. Update includes support for USB, I2C, DART. We will push changes to our GitHub and a tutorial later today. Thanks to the @CorelliumHQ team ❤️🙏 pic.twitter.com/uBDbDmvJUG

— Chris Wade (@cmwdotme) January 20, 2021