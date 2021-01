Další střípky o Apple Glass: Ovládání gesty rukou, extrémní výkon i astronomická cena

Chytré brýle z dílny Applu bychom mohli s trochou nadsázky označit za paní Columbovou technologického světa – tedy alespoň toho leakerského a fanouškovského. O vývoji tohoto produktu se totiž nahlas hovoří již dlouhé roky a dokonce o něm víme i relativně dost detailů, nikdo kromě Applu však zatím nezná jeho podobu a ani to, jak přesně bude fungovat. Tuto skutečnost se nyní snaží opět alespoň částečně změnit velmi dobře agentura Bloomberg, které se od jejích zdrojů podařily získat další cenné informace o vývoji.

Bloomberg již poněkolikáté potvrdil, že Apple v současnosti pracuje hned na dvou typech svých chytrých brýlí nebo chcete-li headsetů, které by však měly být z jedné produktové řady. Jejich vydání však má být od sebe vzdálené minimálně dva roky, což se odrazí i v jejich zpracování a použitých technologiích. První headset od Applu by měl podle Bloombergu dorazit snad už v příštím roce a svým designem by měl mnohem víc než chytré brýle připomínat headsety od Sony či HTC. Kombinovat by v sobě měl virtuální i rozšířenou realitu, kterou by měl být schopen zobrazovat samostatně bez jakéhokoliv napojení na externí zařízení. Jeho srdcem mají být mimořádně výkonné čipy, které by měly svými parametry překonat i nynější M1 z Maců. Apple dále u tohoto modelu počítá dokonce i se speciálním ventilátorem pro odvod tepla či displeji s výrazně vyšším rozlišením, než které nabízí headsety konkurence. Kvůli těmto však Apple počítá i s vysokou cenou a tedy i nízkými prodeji, které se mohou pohybovat klidně jen kolem 200 000 kusů ročně. To mu však vadit nemá, jelikož hlavním úkolem headsetu nebude zaujmout svět, ale přimět vývojáře k tvorbě softwarů pro něj, který bude následně využíván dalšími generacemi.

Co se týče druhého headsetu nebo chcete-li chytrých brýlí, ty už mají být designově o poznání přívětivější. Zdroje Bloombergu je přirovnávají ke slunečním brýlím s širšími rámečky, do kterých Apple uschová veškerý hardware v čele s bateriemi a čipy. Poměrně zajímavé je, že právě takto si měl první chytré brýle představovat i designér Jony Ive, avšak kvůli jejich komplikovanému vývoji se nakonec prvními bohužel nestanou. Pokud by vás pak zajímala jejich ovladatelnost, ta má být zajištěna gesty rukou, která budou snímána kamerami v nich. Jít by takto mělo dokonce i psát či obecně vykonávat věci, u kterých velmi záleží na přesnosti. Zda se dočkají podobného nebo dokonce stejného ovládání i první brýle je však v tuto chvíli otázkou.