Příběh iOgrapher: Profi filmařská pouzdra (nejen) pro iPhone, která využívá i Spielberg

Fotoaparáty iPhonů a potažmo iPadů z řady Pro jsou dlouhodobě považovány za jedny z nejlepších, ne-li nejlepších v mobilním světě. Jejich kvalita je dokonce tak vysoká, že se je nebojí pro své projekty využívat ani přední světoví filmaři v čele s otcem Jurského parku Stevenem Spielbergem či stvořitelem Dannyho parťáků Stevenem Soderberghem. Aby však byly iPhony pro tyto účely využitelné, je jim mnohdy potřeba pomoci speciálním příslušenstvím, kterým jejich snímací schopnosti posunete na další úroveň. Pokud například potřebujete u iPhonů zlepšit celkovou stabilizaci či manipulaci s nimi, je perfektní volbou filmařské stabilizační pouzdro iOgrapher. A právě jeho zajímavý příběh vám v následujících řádcích popíšeme.

Pokud náš magazín čtete pravidelně, možná si na recenzi stabilizačního pouzdra iOgrapher pro iPhone pamatujete (pokud ne, přečíst si ji můžete zde). Ve zkratce se dá popsat jako speciální stabilizační pouzdro zkonstruované za účelem poskytnutí iPhonům, iPadům či jiným smartphonům při pořizování záznamu jednak maximální stabilitu a jednak možnost k nim jednoduše připojit další příslušenství díky “sáňkám”, které na iOgrapheru naleznete. Problém tak není “přicvaknout” například externí mikrofony, přisvětlovací diody či další vychytávky tohoto typu, díky kterých budete schopni pozvednout úroveň pořizovaného záznamu na další level. Právě možnost skvělého přizpůsobení v kombinaci s prvotřídní stabilizací, kterou zajišťují vaše ruce skrze robustní pouzdro, předurčita produkty značky iOgrapher pro využití v mnoha odvětvích, kde je stabilní, kvalitní obraz potřeba. To vše přitom za velmi příznivou cenu, která jim napomáhá v oblibě po celém světě.

Aby byla pouzdra lehká, ale zároveň pevná a odolná, jsou vyrobena z ABS plastu. Jejich nejdůležitějšími prvky jsou dvě postranní madla umožňující uživatelům pouzdra pevný úchop a tedy i stabilitu pro telefon či tablet v něm vložený. Pouzdro dále disponuje závitem pro připevnění na stativ či připevnění výše zmíněného příslušenství přes sáňky pro zvýšení celkové kvality záznamu.

Pouzdra jsou k dispozici jak pro iPhony a iPady, tak i v univerzálních verzích, do kterých lze umístit i smartphony z dílny jiných značek z dílny Applu. Pro milovníky akčních kamer je pak dostupné i speciální pouzdro iOgrapher Go, které poskytne stabilitu kamerkám GoPro, Sony, Osmo, Canon Vixia Mini a Blackmagic Micro Camera.

Více než zajímavý zrod

Velmi zajímavý je nejen samotný produkt, ale i příběh jeho zrodu. Ten se dá ve zkratce popsat jako vytrhnutí trnu z paty profesionála. Za pouzdry iOgrapher stojí David Basulto, který se v minulosti zabýval obchodováním s cennými papíry na Wall Street, ale také produkcí celovečerních filmů a pořadů v Holywoodu, k čemuž se dostal shodou několika šťastných náhod po jeho působení coby komparz v pátém Rockym. Jeho práce jej však postupem času začala více stresovat než naplňovat, což vedlo až k jeho profesnímu vyhoření v roce 2007 a následném odchodu z filmového světa do ústraní. Tedy alespoň na pár měsíců. V témže roce je mu totiž s ohledem na jeho zkušenosti nabídnuto místo učitele multimediálního umění a animace na střední škole v americkém San Marinu. Na to David kývl, čímž si nevědomky zajistil další zářnou kapitolu své budoucnosti.

Pod jeho vedením se začal obor na škole výrazně zvedat, což s sebou přinášelo i úspěchy v nejrůznějších projektech a soutěžích. Za zmínku stojí například spolupráce na projektu uznávaného filmového režiséra Stevena Spielberga – konkrétně na Steven Spielberg’s Shoah Foundation, který se zaměřuje na uchování vzpomínek přeživších a dalších svědků na holocaust. Právě práce na těchto projektech nepřímo přiměla Davida k vytvoření pouzder iOgrapher. Škola totiž měla tehdy k dispozici pouhých pět kamer, kvůli čemuž musel David svým studentům dovolit k natáčení využívat i jejich iPhony a iPady. Zatímco z hlediska obsahové stránky byly jejich záznamy skvělé, s ohledem na úroveň technologií v té době je za kvalitní z hlediska obrazu a zvuku označit nešlo. David proto začal přemýšlet nad vytvořením držáku, který by jednak poskytl iPhonům, iPadům a potažmo i kamerám potřebnou stabilizaci, jednak by byl lehký na použití a levný na pořízení a jednak by na něj bylo možné připevnit další příslušenství a tím zlepšit celkový záznam. Nápad brzy přetvořil v první návrh a poté i 3D prototyp, který vytiskl na 3D tiskárně. Ten se v praxi osvědčil natolik, že se o něj rozhodl podělit se světem.

Jelikož za Davidem nestála žádná velká korporace, která by mu s projektem pomohla, rozhodl se využít crowfundingu a to konkrétně na Kickstarteru. Na tom se mu podařilo zabodovat tak neuvěřitelným způsobem, že o jeho pouzdrech psal například i prestižní Forbes, New York Times a další řada předních světových periodik. Komerční úspěch nového produktu byl tak prakticky nevyhnutelný a David si jej užívá dodnes. Ostatně, ještě aby ne. Vždyť jeho produkty využívá i otec jednoho z projektů, díky kterým de facto vznikly – tedy sám Steven Spielberg.

