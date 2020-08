V dnešní recenzi si posvítíme na příslušenství, které by mohlo zaujmout nejednoho nadšeného tvůrce videí na iPhony, iPady a potažmo jiné smartphony či tablety. Do redakce nám totiž dorazilo filmařské pouzdro Multicase od společnosti iOgrapher spolu s externím přisvětlením a mikrofonem. Celý komplet nám byl zapůjčen firmou DISK Multimedia s.r.o., která má právě tyto produkty dlouhodobě v nabídce a z doslechu víme, že se jim prodejně velmi daří. I proto nás zajímalo, co je vlastně na daném pouzdře tak unikátního a užitečného právě pro jeho cílovou skupinu. Zda se nám na to podařilo přijít či nikoliv se dozvíte v následujících řádcích. Recenze univerzálního filmařského pouzdra pro iPhone iOgrapher Multicase je konečně tu.

Technické specifikace

Do rukou se mi dostalo konkrétně pouzdro určené pro smartphony o maximální velikosti 165,1 x 85,7 mm. Bez problému do něj dostanete všechny iPhony, které Apple v současnosti nabízí – tedy 4,7”, 5,8”, 6,1” i 6,5” modely. Pravdou nicméně je, že 4,7” iPhone už je na pomyslné hraně, jelikož minimální rozměry telefonu pro vložení jsou 139,7 mm x 57,2 mm. Z vlastní zkušenosti mohu nicméně říci, že v držáku telefon drží. Testoval jsem jej totiž mimo jiné se 4,7” iPhonem SE 2. generace. Pro úplnost ještě dodám, že jsem dále do držáku nasadil i iPhone XS a iPhone 11.

Fotogalerie iOgrapher Multicase 1 iOgrapher Multicase 2 iOgrapher Multicase 3 iOgrapher Multicase 4 Vstoupit do galerie

Přestože vypadá držák na obrázcích a fotkách poměrně robustně, v reálu se o žádné monstrum nejedná. Jeho rozměry jsou 33 x 12,7 x 25,4 cm, díky čemuž bych se jej nebál označit za celkem skladný. Jasně, do kapsy jej nestrčíte, avšak to od filmařského držáku asi stejně nikdo nečeká. Co se týče prvků pro připojení příslušenství, držák disponuje dvěma sáňkami a dále pak závity pro namontování na klasické stativy. Fajn je, že tyto závity naleznete jak na spodní straně držáku, tak i na bočních madlech, díky čemuž jej lze využívat jak horizontálně, tak i vertikálně.

Filmařské držáky iOgrapher lze sehnat ve spoustě provedení, přičemž problém není ani zakoupit držáky pro iPady či akční kamerky typu GoPro. Myslím si však, že suverénně nejžádanějšími držáky jsou ty pro iPhony a potažmo jiné chytré telefony, takže se v naší recenzi zaměříme primárně na ně. Nicméně kdybyste sháněli typově podobný držák i pro iPad, vězte, že v nabídce DISKu naleznete držáky s prakticky stejnými specifikacemi, které jsem zmínil výše – byť samozřejmě velikostně přizpůsobené tabletům. Kdyby vás pak zajímala cena tohoto samotného držáku, ta je 2590 korun.

Zpracování držáku

Fotogalerie iOgrapher Multicase 5 iOgrapher Multicase 6 iOgrapher Multicase 7 iOgrapher Multicase 8 +2 Fotek iOgrapher Multicase 9 Vstoupit do galerie

Celý držák je vyroben z ABS plastu a polykarbonátu, díky čemuž je poměrně lehký, ale zároveň odolný. Někdo může namítat, že plast je pro podobné produkty skutečně špatnou volbou, ale já jsem za něj popravdě spíše rád. To proto, že se mi jednak s lehkýma rukama natáčí videa zkrátka dobře a jednak při použití plastu nehrozí téměř žádné riziko poškrábání smartphonu umístěného v držáku. Povrchová úprava produktu ve vás navíc v první chvíli možná navodí pocit, že se přeci jen o kov jedná, jelikož je mu velmi blízká. Kdybych pak měl hodnotit zpracování z výrobního hlediska, dal bych výrobci jedničku s hvězdičkou. Produkt je totiž vyroben opravdu krásně s dotažením každičkého detailu ke zdárnému konci. Ať už se bavíme o sáňkách, závitech na stativ či pružinovém systému držícím telefony v držáku, vše nejenže vypadá, ale i funguje bez jakéhokoliv kompromisu.

Testování

Filmařské pouzdro jsem testoval konkrétně se světlem Manfrotto Lumimuse 3 LED a mikrofonem Rode Videomic Go spolu s propojovacím kabelem od Rode. Co se pak týče použitých smartphonů, jak jsem již zmínil výše, použity byly iPhony SE 2. generace (tedy 4,7” model), iPhone XS (tedy 5,8” model) a iPhone 11 (tedy 6,1” model). Ani u jednoho z telefonů jsem se při nasazení do pouzdra nesetkal s jakýmikoliv problémy pramenícími se špatného uchycení či čehokoliv podobného. Telefony jsou v krytu poměrně důmyslně drženy jeho spodní pružinovou hranou, díky čemuž v něm sedí jako přibité. Člověk se tak nemusí bát, že by mu z něj vypadly, jelikož ani při větších otřesech se zkrátka nehýbou. Naprosto stabilní je ale samozřejmě i příslušenství zasunuté v sáňkách na horní hraně držáku. Fajn je dle mého názoru i to, že je do pouzdra jste schopni vložit i v klasických krytech. Jasně, ty nesmí být nějak abnormálně velké, avšak ty používá stejně minimum z nás.

Hlavním posláním podobných držáků je poskytnout jejich uživateli jednak dobrou stabilizaci jejich záznamu a jednak platformu, na kterou lze umístit příslušenství, které daný záznam posune na další úroveň. Po testování mohu s klidnou duší říci, že obě tyto věci plní iOgrapher Multicase naprosto skvěle. Nebudu vám lhát – stabilizace videí je u iPhonů v posledních letech na skutečně dobré úrovni a proto jsem si tak nějak říkal, zda má vůbec podobné příslušenství smysl. Po testování však musím uznat, že má. Záznam člověk tvoří s daleko širším a obecně přirozenějším úchopem, než kterým by držel telefon, což je alespoň pro mě osobně o poznání příjemnější a díky tomu jsem schopen telefon držet prakticky nehybně a to i při pohybu. Nebudeme si nalhávat, že s podobným pouzdrem dosáhneme na úroveň gimbalů a podobných vychytávek, avšak na druhou stranu, ty se cenově pohybují trochu někde jinde a navíc na ně nepřipnete další příslušenství. Ostatně, právě jeho využití posouvá využitelnost celého pouzdra na zcela novou úroveň.

Pokud to s natáčením videí myslíte opravdu vážně a již máte něco za sebou, jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že například právě u iPhonu přisvětlovací dioda žádnou hitparádou není. Ano, na fotky s bleskem stačí a nějaké to video ve tmě vám taky dokáže prosvětlit, ale rozhodně se nejedná o svícení, které by stačilo ke kvalitnímu záznamu ve tmě. A právě v tuto chvíli přichází na scénu Manfrotto Lumimuse 3 LED, které si člověk jednoduše připne do jedné ze sáňek, zapne jej a má vystaráno. Jeho svítivost je opravdu skvělá – v porovnání s iPhonem bych se nebál říci, že třeba až 10x lepší (což není nic překvapivého vzhledem k tomu, jak je produkt velký a že je vytvořený přímo pro přisvětlování. Tím nicméně nechci říci, že je Apple v tomto směru pozadu, ale že je zkrátka super, jak si lze díky sáňkám a přídavnému světlu pomoci – tím spíš, když tuto pomoc prakticky fyzicky nepocítíte, jelikož pouzdro nikterak neztěžkne a instalace světla není ničím složitým. A pozor – světlo není navíc nutné jakkoliv s telefonem propojovat, takže odpadne starost ohledně obsazení portů.

Totéž v bledě modrém se dá říci ve výsledku i o přídavném mikrofonu Rode Videomic Go. U zvuku obecně sice platí, že jej dokáže iPhone zachytit opravdu obstojně, avšak proti klasickým externím mikrofonům je krátký. Pravdou sice je, že rozdíl mezi jím a iPhonem není nikterak markantní, ale i minimální vylepšení je mnohdy více než vítané. Druhé sáňky jsem tedy osadil právě tímto mikrofonem, propojil jsem jej skrze propojovací kabely s iPhonem a voila, mohl začít natáčet. Jen škoda, že jsem k propojení musel použít i redukci Lightning – 3,5 mm Jack, jelikož Lightningový kabel výrobce v nabídce nemá. Jinak si ale na nic víc stěžovat nelze. Zvuk začne mikrofon snímat okamžitě po připojení k telefonu a rozdíl mezi ním a zvukem zaznamenávaným telefonem slyšet zkrátka je, pokud je člověk mezi sebou porovná a to na kvalitním audiosetu. Na mé testovací záznamy s pouzdrem se můžete podívat ve videu níže. Lépe než přes něj totiž jeho kvality stěží poodhalím.

Resumé

Filmařské pouzdro iOgrapher Multicase je jedna z nejzajímavějších věcí, které jsem měl v poslední době možnost recenzovat. To proto, že jste díky němu skutečně schopni výrazně posunout své filmařské umění směrem kupředu – tedy pokud jej máte chuť využít naplno. Možností, které díky tomuto pouzdro do rukou náhle dostanete, je opravdu dost a garantuji vám, že všechny jsou skutečně prvotřídní. Jen marně bych na produktu jako takovém proto hledal jakoukoliv slabinu. Jasně, cena se může zdát za “kus plastu” poměrně vysoká, ale na druhou stranu, tento “kus plastu” dokážete osadit téměř čímkoliv, co si usmyslíte a hlavně co ke zlepšení kvality vašeho záznamu potřebujete. Když k tomu navíc přičtu opravdu příjemný úchop či stále poměrně kompaktní rozměry, není moc nad čím váhat. Pokud to tedy s filmařinou myslíte vážně, pouzdro iOgrapher spolu s příslušenstvím ve formě přídavného světla či mikrofonu by vám ve vašem arzenálu nemělo chybět.