V posledních letech se po představení nových iPhonů objevují jejich noví majitelé, kteří si stěžují na kvalitu provedení displeje. Tedy ne, že by byly displeje nějakým způsobem špatné co se týče například pixelů, největší problém je každopádně s teplotou barev samotného displeje. Pokud vedle sebe například položíte dva stejné iPhony 12, tak s největší pravděpodobností budete schopni pozorovat rozdíl na vlastní oči. Většina uživatelů to samozřejmě až do porovnání neřeší, každopádně jak se říká, sousedova tráva je vždy zelenější. Jakmile uživatelé na rozdíly přichází, tak se jim tato skutečnost samozřejmě nelíbí. Věděli jste každopádně o tom, že si teplotu displeje můžete na iPhonu upravit?

Nažloutlý displej iPhone: Jak tento problém (dočasně) vyřešit?

Jestliže chcete na vašem iPhonu vyřešit problémy s nažloutlým displejem, tak si musíte aktivovat filtry barev, ve kterých poté nastavíte studenější teplotu projevu. Postup je následující:

Na vašem iPhonu prvně otevřete nativní aplikaci Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde rozklikněte kolonku Zpřístupnění.

Nyní je nutné, abyste v kategorii Zrak otevřeli možnost s názvem Displej a velikost textu.

Zde poté sjeďte úplně dolů a přesuňte se do sekce Filtry barev.

Pak se ocitnete v rozhraní pro nastavení filtrů, kde přepínačem Filtry barev aktivujte.

Níže je pak nutné, abyste zaškrtnuli možnost Barevné tónování.

Zobrazí se dva posuvníky, kdy prvně v Odstín najděte modrou barvu.

najděte Poté si pomocí posuvníku Intenzita nastavte intenzitu odstínu barvy.

nastavte S posuvníky je nutné si chvilku pohrát tak, aby byla teplota studenější.

tak, aby byla teplota studenější. Jakmile budete mít hotovo, tak Nastavení opusťte.

Výše uvedeným způsobem lze tedy dočasně vyřešit problémy s nažloutlým displejem vašeho iPhonu. Rozhodně se každopádně nejedná o úplné řešení – uživatelé by si totiž rozhodně neměli na displej aplikovat nějaké filtry, tedy pokud to nepotřebují. Jestliže se svým iPhonem, potažmo jeho displejem, nejste spokojeni, tak první možností je, že vyčkáte na aktualizaci, která může nažloutlý displej opravit. V mnoha případech se každopádně problém nevyřeší a máte dvě možnosti. Buď si iPhone necháte s aktivními filtry, anebo jej odnesete zpět do prodejny vrátit, či reklamovat. Ještě předtím ale vyzkoušejte deaktivovat True Tone a popřípadě také Night Shift.

Příklady nažloutlých displejů: