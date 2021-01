5 tipů a triků pro Skype, které by měl znát každý jeho uživatel

Pokud vám někdy v současné době řekne, že používá Skype, tak se mu dost možná svým způsobem vysmějete. Tato komunikační aplikace totiž frčela především před několika dlouhými lety a nyní už ji nevyužívá zdaleka tolik uživatelů, jako tehdy. Nutno ale podotknout, že je Skype stále skvělou aplikací, která je na hovory a video-hovory opravdu skvělá. Osobně dokonce Skype preferuji oproti FaceTime, jelikož nabízí o mnoho více různých funkcí a není tak jednoduchý. Pokud Skype používáte i vy, popřípadě pokud máte v plánu jej někdy používat, tak se vám bude hodit tento článek. V tom se totiž podíváme na 5 tipů, které by měl každý uživatel Skype znát.

Oznámení na vícero zařízení

Skype je kromě iPhonu k dispozici samozřejmě také na iPad a Mac. Jestliže vlastníte vícero jablečných zařízení, tak si v rámci aplikace Skype můžete nastavit, aby se příchozí notifikace automaticky zobrazovaly na všech z nich. Pokud vám tedy například přijde zpráva, tak se notifikace zobrazí jak na iPhonu, tak například na iPadu či Macu. Ne všem jedincům tohle samozřejmě nutně musí vyhovovat. Pokud byste chtěli oznámení na vícero zařízeních (de)aktivovat, tak na iPhone ve Skype klepněte nahoře na ikonu vašeho profilu, a poté na Nastavení. Zde rozklikněte sekci Oznámení a pomocí přepínače (de)aktivujte v kategorii Nabízená oznámení možnost Více zařízení.

Kompletní změna vzhledu

Vzhledem k tomu, že je design subjektivní záležitostí, tak je naprosto normální, pokud se vám vzhled aplikace Skype nelíbí. Ve většině aplikacích se každopádně na výchozí vzhled musíte zvyknout, jelikož možnosti pro jeho přenastavení neexistují. Dobrou zprávou však je, že tohle v případě aplikace Skype neplatí. V rámci verze pro iPhone si můžete kromě barev změnit také režim. K dispozici je dokonce také tmavý režim, který si můžete aktivovat napořád, anebo se může automaticky střídat s tím světlým podle nastavení systému. Chcete-li vzhled Skype změnit, tak nahoře klepněte na ikonu vašeho profilu, a poté na Vzhled. Zde už jednotlivé možnosti pro změnu vzhledu najdete.

Co zrovna děláte?

Jestliže už Skype nějakou dobu používáte, tak jste si dost možná všimli různých textů, které u sebe mají jednotliví uživatelé napsané – konkrétně se jedná o nálady. Díky tomu si můžete jednoduše zobrazit, jak se konkrétní osoba zrovna má, popřípadě co zrovna dělá. Jestliže vaše kontakty chcete o vaší náladě informovat taky, tak samozřejmě můžete, postup je velmi jednoduchý. Prvně je nutné, abyste na domovské obrazovce Skype klepnuli nahoře na ikonu vašeho profilu. Tady už jen stačí ve druhém řádku s ikonou rozhlasu a s textem Dejte ostatním vědět, co děláte vaši náladu nastavit.

Nastavení překladů konverzací

Pokud se ocitnete v situaci, kdy budete prostřednictvím aplikace Skype komunikovat s nějakým cizincem, tak byste měli vědět, že si můžete nastavit překladač konverzací. Prvně se ale hodí, abyste se na samotnou funkci podívali a popřípadě ji přenastavili. V rámci aplikace Skype tedy nahoře klepněte na ikonu vašeho profilu, a poté na další obrazovce rozklikněte Nastavení. Nyní lokalizujte a rozklikněte kolonku Obecné, kde se přesuňte do sekce Nastavení překladů. Zde už si jen stačí zvolit jazyk, do kterého chcete zprávy, hovory a titulky nechat překládat, mimo to si pak ještě zvolte, zdali bude překlad vyslovovat žena či muž. Přepínačem pak můžete aktivovat odesílání fragmentů překladů společnosti Microsoft, čímž pomůžete ve zdokonalení překladače.

Hovory jen od vašich kontaktů

V rámci aplikace Skype si vás může do kontaktů přidat prakticky kdokoliv. Pokud to navíc nemáte ošetřené, tak vám mimo jiné může také kdokoliv zavolat, což není úplně ideální. Naštěstí ale existuje možnost, pomocí které lze tuto funkci přenastavit. Chcete-li si nastavit, aby vám mohly zavolat jen vaše kontakty, tak se nejedná o nic složitého. V horní části na hlavní obrazovce klepněte na ikonu vašeho profilu, a poté na Nastavení. Zde pak rozklikněte kolonku Volání a aktivujte možnost Na tomto zařízení povolit pouze vyzvánění hovorů Skype od kontaktů.