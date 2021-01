5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (21. 1. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jak již samotný název napovídá, aplikace Super Denoising – Photo Noise Reduction slouží pro značné zredukování šumu ve vašich fotografií. Tento nástroj se pyšní velice příjemným uživatelským prostředím a díky práci s jasem a vysokou hodnotou ISO dokáže šum spolehlivě ze snímku takřka odstranit.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Operační paměť je pro chod jablečného počítače nesmírně důležitá. Poměrně snadno se ale můžete ocitnout v situaci, kdy ji zaplníte, což se projeví zasekanějším chodem systému. Aplikace FreeMem paměť dokáže v okamžiku celkem spolehlivě pročistit, aniž byste Mac museli restartovat.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Zdroj: Mac App Store

Chtěli byste se zlepšit v hudební nauce, nebo naopak jsou vaše znalosti nulové, což byste rádi změnili? V takovém případě byste rozhodně neměli přehlédnout poměrně akční nabídku na aplikaci Music Theory Pro, která vás hravou formou dokáže seznámit s notami, akordy a snadno rozvinout vaše znalosti.

Původní cena: 499 Kč (99 Kč)

Zakoupením aplikace Story Planner for Writers si přijdete na vcelku zajímavý nástroj, který, jak je z názvu zřejmé, cílí především na spisovatele. V rámci tohoto programu si totiž můžete jednoduše naplánovat kompletní příběh, čímž si do značné míry usnadníte samotné psaní.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)

Kvalitní simulace mají rozhodně co do sebe. Pokud vás navíc baví politika, nebo byste si chtěli vyzkoušet roli prezidenta, pak by vám neměla uniknout akce na hru Democracy 3, ve které si budete moci dokázat, že byste tuto roli zvládli lépe než ostatní. Přesně proto se budete potýkat s otázkami jako zločin, nezaměstnanost, národní dluh, terorismus, klimatické změny a podobně. Zvládnete si s těmito problémy uspokojivě poradit a zároveň neztratit voliče?