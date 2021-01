Steve Jobs se dočká ve své domovině další velké pocty

Americký prezident Donald Trump ve svém úřadě končí. Ač se v článcích snažím zdržet politických soudů, byť si občas poznámku neodpustím, asi se většina z nás shodne, že jeho odchod z funkce 45. prezidenta Spojených států amerických skončil velice neslavně a těžko vzpomínat, kdy hlava americké exekutivy přenechávala úřad za obdobného stavu. Donald Trump měl ale i nápady, na kterých se shodla americká společnost napříč politickým spektrem.

Řeč je například o nařízení zřídití Národní zahradu amerických hrdinů (National Garden of American Heroes). Oč se vlastně jedná? Jde o vyhotovení areálu, kde 244 slavných historických osobností USA dostanou sochu. Cílem je otevřít zahradu před 4. červencem 2026, kdy budou Američané slavit 250 let své Ústavy (Declaration of Independence). Seznam je opravdu košatý a kromě prezidentů, Otců zakladatelů či prvních dam zde naleznete také sportovce, soudce, umělce nebo například spisovatele. Při vytváření seznamu nebyl opomenut ani člověk, který značnou měrou ovlivnil směr a chápání technologií. Ano, svou sochu má dostat i spoluzakladatel Applu – Steve Jobs, Jde jistě o velkou poctu tomuto technologickému vizionáři. O to více, pokud se podíváme, kdo mu v oné chystané zahradě bude dělat společnost. Zmínit lze například Benjamina Franklina, George Washingtona, Kennedyho, Lincolna, Muhammada Aliho, Kobe Bryanta, Franka Sinatru, Elvise Presleyho, Alberta Einsteina či třeba Neila Armstronga. Jelikož jsem vyzdvihl osobnosti, které zná naprosto každý, bude dobré, aby se na nikoho nezapomnělo. Budu tedy rád, když se na kompletní seznam podíváte zde.