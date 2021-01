Náhlavní most AirPods Max je velmi snadno uživatelsky vyměnitelný

Když Apple začal prodávat nová bezdrátová sluchátka AirPods Max, kromě vysoké ceny, kvality zvukové produkce, designu a směšného transportního obalu se řešily také snadné vyměnitelné mušle, díky kterým je možné (pokud o to má majitel zájem a disponuje dostatečnými finančními prostředky) poměrně výrazně měnit design sluchátek jako takových, vzhledem k velkému množství dostupných barevných kombinací. Zvídaví technici iFixitu nyní přišli na to, že je možné zcela bez problému vyměnit i hlavový most sluchátek, resp. celý jejich rám.

Z rozboru iFixitu vyplývá, že je možné rám sluchátek odstranit za pomocí nástroje na vyndávání SIM karet z iPhonů. Stačí jen odstranit magnetické polstrování z náušníků, které odhalí maličké dírky, do kterých se nástroj strčí a odpojí tak mechanismus držící mušle připevněné k rámu. Takto lze rám zcela odpojit a vzhledem ke konstrukci AirPods Max nijak nepoškodit funkčnost sluchátek jako takových.

Fotogalerie AirPods Max AirPods Max AirPods Max box AirPods Max box baleni AirPods max baleni AirPods max AirPods Max krabicka AirPods Max krabicka +17 Fotek airPods max usb nabijeni airPods max usb nabijeni Navod AirPods max Navod AirPods max AirPods Max cover AirPods Max cover AirPods Max mostik AirPods Max mostik airPods max sluchatka airPods max sluchatka AirPods Max cover AirPods Max cover sluchatka AirPods max sluchatka AirPods max AirPods Max smart cover AirPods Max smart cover Smart cover Airpods max AirPods Max sluchatka Sluchatka Airpods Max Spacegray airpods max Apple AirPods Max spacegray AirPods Max detail AirPods Max ovladani AirPods Max Smart case Vstoupit do galerie

V rámu se navíc nenachází žádné další komponenty potřebné pro provoz sluchátek – slouží jen jako součást šasi sluchátek a jako indukční prvek pro propojení jednotlivých komponent nacházejících se v obou náušnících. To v praxi znamená, že je možné jednotlivé rámy prohazovat a ještě více kombinovat jednotlivá barevná provedení.

V rozhovorech, které se na webu objevily krátce po uvedení AirPods Max někteří zástupci Applu tvrdili, že během vývoje muselo dojít k výraznému osekání plánovaných funkcí a možností individualizace sluchátek, zejména s ohledem na datum vydání. Je tak velice dobře možné, že AirPods Max měly od začátku disponovat jak vyměnitelnými náušníky, tak hlavovým mostem a měly tak nabízet široké možnosti individualizace dle přání majitele. Je však také možné, že jde pouze o „skrytou“ funkci sloužící zejména pro potřeby servisu a recyklace.