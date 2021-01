Chybí vám Time Machine na iPhone? Tento koncept vám ukáže, jak by mohlo vypadat

Time Machine lze bez jakékoliv nadsázky označit za jednu z nejužitečnějších vychytávek Maců. Zálohování dat z nich je totiž přes tento nástroj extrémně jednoduché a totéž pak platí i o jejich obnově, u které si uživatel pomocí časové osy jednoduše nastaví, jak moc se chce “vrátit v čase” a pak už jen počká, než za něj funkce návrat provede. Ačkoliv je jasné, že na iPhonech by podobná vychytávka uplatnění zřejmě tak úplně neměla, jelikož je uživatelé používají zcela jinak než Macy, čas od času by přeci jen nějaký ten trn z paty vytáhnout mohla. Myslí si to i designér Jordan Singer, který se nyní vytasil s povedeným konceptem Time Machine pro iOS.

Hlavním úkolem Time Machine na Macích je postarat se o to, aby uživatelé v případě nouze nepřišli o svá data. To u iPhonů sice tak úplně nehrozí, jelikož se jejich obrovské množství zálohuje automaticky na iCloud a tudíž není při jakýchkoliv problémech například ve formě zničení telefonu problém jejich opětovné získání na novém modelu právě z iCloudu, pár případů pro využití Time Machine v iOS by se ale jistojistě našlo. Hovořit lze třeba o jednoduchých návratech uspořádání ikon na ploše, návratu smazaných fotek, které by se mohly někdy v budoucnu nakonec přeci jen hodit, či návratu zpráv nebo mailů neuložených na iCloud. Kdyby se Apple při tvorbě Time Machine pro iOS inspiroval svou macOS verzí, vypadala by funkce na iPhonech velmi pravděpodobně takřka jako na konceptu, který si můžete prohlédnout v galerii vedle tohoto odstavce. Počítat by se tedy dalo například s klasickou časovou osou, která usnadňuje uživateli návrat na přesně to místo, které potřebuje. Time Machine pro iPhone je však samozřejmě i nadále jen v rovině pouhohpouhých přání a fantazií, protože nic nenasvědčuje tomu, že bychom se tohoto prvku v budoucnu měli dočkat.