Apple v tichosti prodloužil svůj bezplatný servisní opravný program pro displeje MacBooků Pro

Společnost Apple po několika letech ignorování v roce 2018 uznala, že „některé“ 13″ MacBooky Pro z let 2016-2018 disponují výrobní vadou, která se může projevit tím, že dojde k trvalému poškození podsvícení LCD panelu. V návaznosti na toto zjištění (a po měsících naléhání ze strany poškozených uživatelů) Apple spustil globální svolávací akci, v rámci které vymění poškozeným majitelům displeje v jejich Macích zcela zdarma. Tato akce měla letos končit, Apple však její trvání o rok prodloužil.

Za problémy s podsvícením může dle mnoha analýz krátký a nepříliš odolný flex kabel, který má na starosti propojení displeje se základní deskou Macu. Při otvírání a zavírání víka MacBooku dochází k jeho postupnému opotřebení vlivem lámání a velkého opotřebení v ohybu. Jakmile se kabel dostatečně poškodí, dojde k trvalému poškození podsvícení LCD displeje, které může časem zcela selhat a displej tak přestane svítit. Právě v těchto případech je dobré navštívit nějaký oficiální Apple servis, kde se o vás postarají.

Dle nově zveřejněných podmínek svolávací akce se bezplatný servisní úkon týká všech postižených MacBooků Pro, a to do pěti let od data jejich zakoupení. Majitelé původní varianty z roku 2016 tak mají i letošek na to, aby si nechali svůj MacBook opravit. Pro více informací o této servisní akci navštivte oficiální stránky společnosti Apple, přes které je možné si domluvit termín v některém ze servisních center.