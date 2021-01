Apple si došlápl na Hyundai, ten musí nyní o spolupráci na Apple Car striktně mlčet

V posledních týdnech se na internetu začíná objevovat čím dál více spekulací, týkajících se spolupráce firem Apple a Hyundai na autonomním elektrickém voze. Krátce poté, co se začaly množit zprávy o možném partnerství zmíněných společností, zveřejnila automobilka Hyundai nové prohlášení, ve kterém o Applu nebylo ani slovo.

Rozhodně to ale neznamená, že by spolupráce byla ukončena – zmíněné prohlášení spíše potvrzuje to, jak velký důraz klade Apple na utajení, pokud jde o chystané novinky. “Chápeme, že Apple jedná s více světovými výrobci automobilů včetně Hyundai Motor. Vzhledem k tomu, že se jednání nachází v rané fázi, zatím nedošlo k žádnému rozhodnutí,” stálo v původním prohlášení. V novém prohlášení známá automobilka pouze uvádí, že od různých společností dostává nabídky na možnou spolupráci na vývoji autonomního elektrovozu, ale že zatím nic nebylo pevně rozhodnuto. Server CNBC uvedl, že podle jeho zdrojů vzešel přímo ze strany Applu požadavek na striktní utajení, v jehož rámci se o něm Hyundai nemůže ani zmiňovat. Podle CBNC se nejedná o nic, co by nebylo u Applu obvyklé. Apple často do svých smluv s partnery zahrnuje zmínku o sankcích v případě porušení mlčenlivosti, a nejedná se zrovna o nízké částky – v případě firmy GT Advanced Technologies se jednalo například o 50 milionů za únik.

Zprávy o tom, že by Hyundai mohl Applu pomoci s vývojem autonomního elektrovozu, se začaly ve větší míře objevovat počátkem tohoto roku. Společnost Hyundai Motors se měla podílet na vývoji a výrobě baterií, ale také celých vozů.