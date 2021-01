7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (20. 1. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Hledáte nějakou parádní, a zároveň i částečně zábavnou náhradu za nativní aplikaci Počasí? V takovém případě by vás mohl zaujmout program Weather Gods, který je dnes navíc k dostání zcela zdarma. Nástroj vám bude neustále zobrazovat aktuální počasí, přičemž samozřejmě nabídne i desetidenní předpověď, světové hodiny, informace o měsíční fázi, detailní 24hodinový graf a podporu 3D Touch.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Jestliže se řadíte mezi pravidelné uživatele sociální sítě Twitter a hledáte nějakého vhodnějšího klienta pro tuto síť, možná byste mohli vyzkoušet aplikaci Fenix for Twitter. Jak můžete v níže přiložené galerii vidět, program nabízí poměrně dobré zpracování, kdy máte feed skvěle chronologicky seřazený, můžete sáhnout po widgetech a podobně. Zároveň vám program nebude zobrazovat mnohdy až otravné reklamy a promované tweety.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace AppPhotoLocker Pro – App Lock je skvělým řešením, s jehož pomocí můžete dodatečně zabezpečit vaše fotografie. Tento nástroj totiž v praxi funguje jakožto trezor, který se bez zadání hesla zkrátka neotevře. Jedná se tak o jednoduchý způsob zabezpečení.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Pokud se se svými přáteli či rodinou věnujete různým hrám a hodil by se vám nástroj pro počítání skóre, zbystřete. V rámci dnešní je totiž taktéž k dostání aplikace Table Score, která se o počítání skvěle postará. Výhodou je poté i přítomnost stopek/časovače, což celý zápas znovu usnadní.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Máte v oblibě starší fotografie, které pochází z období 19. století? Jestli jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste neměli přehlédnout aplikaci Recolla. Její tvůrci totiž detailně analyzovali fotografie z dřívějších dob, díky čemuž přišli se sérií 12 skvělých efektů. Díky tomu tak dokážete proměnit i vaše fotky do zmiňované podoby.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fanoušky zábavných her poté rozhodně zaujme titul Felix The Reaper. V této 3D hře se ocitnete v roli postavy jménem Felix, který je zaměstnancem Ministerstva smrti. Kontrolovat tak budete veškeré „přesuny“ do posmrtného života a vaším úkolem bude se postarat o to, aby byly splněny plány a regulace. Zkrátka postaráte se o to, aby lidé umírali tak, jak mají.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Stále vzrůstající popularitě se dnes těší takzvaná rozšířená realita neboli AR. Obzvláště oblíbené jsou poté hry, mezi které se řadí i Cosmic Frontline AR. V tomto titulu se stanete účastníkem kosmických válek, kdy budete sami kolonizovat jednotlivé planety a nové světy.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)