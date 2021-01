5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (20. 1. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jestliže častokrát pracujete s dokumenty ve formátu PDF a hodil by se vám nějaký pomocník, který by dokázal zredukovat jejich velikost, zbystřete. V rámci dnešní akce je totiž zcela zdarma k dostání aplikace PDF Compress Expert, která dokáže velikost zmenšit díky kompresi obrázků, odstraněním nepoužitých náhledů a nepotřebných metadat.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-PDF Compress Expert 1 Aplikace se slevou-PDF Compress Expert 3 Aplikace se slevou-PDF Compress Expert 2 Vstoupit do galerie

I tu nejlepší fotografii dokáže poměrně snadno zkazit nějaká nedokonalost či nevyžádaný objekt. S tímto si dokáže hravě poradit aplikace Photo Eraser, kde vám stačí snímek zvolit, označit místo, kde se nedostatek nachází a program se postará o danou retuš. Jak to cel funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Photo Eraser 1 Aplikace se slevou-Photo Eraser 5 Aplikace se slevou-Photo Eraser 4 Aplikace se slevou-Photo Eraser 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Photo Eraser 2 Vstoupit do galerie

RPG Adventura Memoria potěší především milovníky her se skvělým příběhem. V titulu se totiž setkáte s dvěma hlavními postavami a dvěma příběhy. Konkrétně jde o princeznu jménem Sadja, která by se chtěla stát válečnou hrdinkou, a lovec ptáků jménem Geron, jenž hledá způsob, jak by mohl zvrátit kletbu, která byla uvalena na jeho přítelkyni. Čeká tak na vás objevování tajuplného světa plného magie a překvapení.

Původní cena: 499 Kč (229 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Memoria 1 Aplikace se slevou-Memoria 4 Aplikace se slevou-Memoria 3 Aplikace se slevou-Memoria 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-Memoria 5 Vstoupit do galerie

Definitivně nejpopulárnějším programem pro úpravu fotografií je Adobe Photoshop. Pokud ale hledáte nějakou levnější alternativu, která ale přesto nabízí profesionální funkce, skvělé rozhraní a poradí si takřka se vším, tak by vám určitě neměla uniknout akce na Affinity Photo. Jedná se o úžasnou náhradu, za kterou navíc zaplatíte pouze jednou. Affinity Photo navíc propaguje i Apple, kdy na stránce s M1 MacBookem poukazuje na rychlost aplikace.

Původní cena: 1 290 Kč (649 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Affinity Photo MAC 1 Aplikace se slevou-Affinity Photo MAC 5 Aplikace se slevou-Affinity Photo MAC 4 Aplikace se slevou-Affinity Photo MAC 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Affinity Photo MAC 2 Vstoupit do galerie

Pokud máte v oblibě akční hry z pohledu první osoby a hledáte nějaký unikátní titul, tak byste se měli přinejmenším podívat na SUPERHOT. V této hře totiž budete vždy čelit obrovské přesile. Máte ale k dispozici skvělou superschopnost, kdy čas plyne pouze v momentě, kdy se pohybujete. To budete muset využít k vlastnímu prospěchu a poradit si tak se zmiňovanou přesilou. Samozřejmě ale další problém představuje munice – přesně proto si budete muset poradit s tím, co po sobě zanechají již poražení nepřátelé.

Původní cena: 22,99 € (9,19 €)