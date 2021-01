Takto bude vypadat 12,9” iPad Pro (2021)

Fanoušci iPadů řady Pro budou mít letos stejně jako v loňském roce důvod k radosti. Představení nové generace tohoto tabletu je totiž alespoň podle dostupných úniků prakticky jisté a co víc – minimálně v případě 12,9” modelu nás čeká velmi zajímavá evoluce. Novinka má totiž dostat jako vůbec první Apple produkt displej s mini LED podsvícením, díky kterému se svými zobrazovacími schopnostmi přiblíží OLEDům používaným v iPhonech. Jak bude tablet vypadat nám pak minulý týden ukázaly úniky schémat, ze kterých byli schopní designéři spolupracující s portálem Pigtou vytvořit povedené koncepty.

Jak můžete vidět v galerii konceptů vedle tohoto odstavce, 12,9” iPad Pro (2021) se od své nynější verze designově přespříliš lišit nebude. Pomineme-li novou barevnou variantu, kterou nasadí Apple pravděpodobně kvůli modrému provedení svých iPhonů 12 a 12 Pro, odliší se letošní generace od té loňské de facto jen mírně upraveným modulem fotoaparátu. Ten má být jednak více zapuštěný do těla a jednak již nebude kryt u všech modelů tmavým krycím sklem, ale sklem průhledným či v barvě zad tabletu. Díky tomu se tak fotoaparát na zádech světlých variant vcelku takříkajíc ztratí, což je jistě fajn. Moduly fotoaparátu u loňských modelů totiž působí poměrně rušivě.

Co se týče dalších technických specifikací produktu, dočkat bychom se měli nasazení procesoru A14 Bionic či jeho upravené verze s vylepšenou grafickou složkou A14X Bionic, podpory 5G sítí a pořádné nálože RAM paměti. V kuloárech se šušká až o 8GB, což by bylo vůbec nejvíce, co iPady od Applu kdy nabízely. S ohledem na to, že jsou iPady Pro pomyslnou alternativou pro MacBooky Pro se však této skutečnosti divit rozhodně nelze. Spolehlivý výkon za každé situace je u nich totiž zkrátka očekáván. Další detaily nám nicméně prozradí až samotný Apple a to zřejmě v průběhu jara.