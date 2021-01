Dědic Samsungu míří na 2,5 roku za mříže

Jihokorejský gigant Samsung řeší zase velkou ostudu. Tentokrát nejde o přehřívání smartphonů, nepovedenou reklamu nebo snad dokonce žalobu. Nutno ovšem říct, že níže zmíněný průšvih se táhne už od roku 2017.

V tom roce byl I Če-jong, dědic Samsungu, odsouzen na pět let za úplatky ve spletitých kauzách bývalé jihokorejské prezidentky Pak Kun-hje, které poskytl téměř 850 milionů korun, aby mu pomohla získat nad celým konglomerátem kontrolu. Pokud vám přijde, že v naší zemi je okolo několika představitelů „bordel“, uvědomte si, že bývalé jihokorejské prezidentce potvrdil v minulém týdnu tamní nejvyšší soud trest odnětí svobody ve výši 20 let. Důvodem je zneužití pravomocí, vydírání a korupce. K těmto číslům ještě přičtěte dva roky za manipulace s nominacemi v politické straně Saenauri. Díky verdiktu „nejvyššáku“ tak skončila jedna z největších politických kauz v moderní historii. Věřte tedy, že i u nás může být hůř. Ale zpátky k Samsungu.

Onen pětiletý trest byl I Če-jongovi zkrácen a po odvolání dokonce pozastaven. Ve vězení i tak ale strávil rok a na svobodu se podíval v roce 2018. Nyní mu nově vrchní soud oznámil, že půjde do vězení na 2,5 roku, což byla dle informací pro Samsung poslední kapka a dvaapadesátiletý dědic bude odsunut do „pozadí“. Tento trest ovšem nemusí být jediný, jelikož dědic údajně podváděl a manipuloval s akciemi. Nemusíme spekulovat o tom, že I Če-jong by byl královsky zaopatřen do konce života (a stejně asi pravděpodobně bude). Zde krásně sedí staré pořekadlo: „Kdo chce víc, nemá nic.“