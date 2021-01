7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (18. 1. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Stažením aplikace YepNoteS: Simple notes & lists získáte perfektní aplikaci, která slouží pro zapisování těch nejrůznějších připomínek a poznámek. K těm si samozřejmě můžete nastavit i upozornění, kdy vám poté program sám připomene, že máte něco udělat.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Jestliže hledáte nějaké alternativní řešení za nativní aplikaci Kalendář, tak byste rozhodně neměli přehlédnout dnešní akci na program Tiny Calendar Pro. Tento nástroj nabízí velice přívětivé uživatelské prostředí, zároveň nabízí praktické widgety a jednotlivé události vám usnadní rozlišit pomocí barev.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)

Aplikace Joule – Cycling computer cílí především na vášnivé cyklisty a běžce. Tento program konkrétně dokáže monitorovat celý průběh vašeho cvičení, kdy vám následně poskytne detailní statistiky. Jak nástroj vypadá a funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Pokud se řadíte mezi milovníky strategických adventur, možná by vás mohla zaujmout hra Braveland Wizard. V tomto titulu se s vaším hrdinou vydáte na nezapomenutelné dobrodružství, kdy postupně budete odhalovat zajímavý příběh a utkáte se s řadou nejrůznějších nepřátel.

Původní cena: 79 Kč (19 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Photo Animator Studio Maker slouží pro tvorbu různých animací. Zároveň si tento nástroj poradí se zábavnými videi z vašich fotografií, umožní vám do nich různě kreslit, pro snazší práci podporuje systém vrstev a nabízí řadu dalších výhod.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Hledáte nějaký způsob, díky kterému byste dokázali maximalizovat svou produktivitu? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by vás mohl zaujmout nástroj Focus Timer: Pomodoro & To Do. Tento program využívá techniku pomodoro, kdy rozdělí vaši práci do několika menších (zpravidla 25minutových) intervalů, které jsou prokládány kratšími přestávkami. Aplikace je navíc vybavena kolekcí zvuků, jež vám pomohou se soustředěním a relaxací.

Původní cena: 229 Kč (129 Kč)

V kontaktech na vašem iPhonu může poměrně rychle vzniknout zmatek. S tím se můžete vypořádat buďto ručně, kdy zkontrolujete kontakt po kontaktu, nebo sáhnete po nějakém pomocníkovi. Tím může být například aplikace Best iPhone Contact Cleaner, který dokáže v okamžiku vyhledat duplikáty a případně je smazat.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)