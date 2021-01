Alza začala znovu prodávat HomePod mini

Komerční sdělení: Po několikadenní absenci HomePodu mini v nabídce Alzy, na kterou nás mnozí z vás upozorňovaly v komentářích pod příspěvky, hlásí tento populární chytrý reproduktor návrat. Pokud si jej tedy chcete dopřát i vy, lze jej znovu přes Alzu zakoupit. Je nicméně otázkou, jak rychle vám jej bude schopen prodejce dodat, protože pravděpodobně stále nebyl schopen uspokojit objednávky z konce loňského roku.

HomePodů mini je celosvětový nedostatek a přestože dělá Alza, co je jen v jejich silách, je pro ní extrémně složité obří poptávku českých jablíčkářů po HomePodech mini uspokojit. Kvůli tomu je proto doporučeno všem zájemcům o tuto novinku její co nejdřívější objednání, kterým si zajistí lepší postavení v pořadníku čekatelů a HomePod mini se k nim pak dostane dříve. Pokud byste totiž čekali na to, až bude na Alze svítit u reproduktoru “skladem”, zřejmě byste se ještě pěknou chvíli načekali.

Fotogalerie Apple HomePod mini HomePod mini Apple HomePod mini textil HomePod mini display +16 Fotek HomePod mini HomePod mini detail Zdroj: Redakce Letem světem Applem HomePod mini green light HomePod mini HomePod mini kabel HomePod mini homePod mini black HomePod mini HomePod mini baleni HomePod mini adapter HomePod mini HomePod mini uboxing HomePod mini krabicka HomePod mini baleni HomePod mini Vstoupit do galerie

Cena reproduktoru je na Alze stanovena na 3699 Kč s tím, že si k němu můžete dokoupit i prodlouženou záruku + 3 roky za dalších 633 korun. Co se týče nejbližší dodávky reproduktorů, ta je naplánována na 28. leden a to jak u bílé, tak vesmírně šedé varianty. Je nicméně více než pravděpodobné, že se v tento den dočkají spíše jen uživatelé, kteří jej mají předobjednaný z dřívějška.

HomePod mini na Alze můžete zakoupit zde