5 tipů a triků pro ještě lepší používání Gmailu

Gmail patří bezesporu mezi nejpopulárnější e-mailové služby. Jeho používání je samo o sobě velice jednoduché a pohodlné, stejně jako u všeho se i zde ale hodí znát několik užitečných tipů a triků, s jejichž pomocí si můžete práci usnadnit, zpříjemnit a zrychlit.

Odložte zprávy na později

Ne vždy máte čas nebo prostor na to, abyste odpověděli na zprávu, která vám právě přišla. Určitě ale nechcete, abyste důležitý e-mail v průběhu času pustili z hlavy. Pro tyto případě skvěle slouží funkce, díky které si můžete v Gmailu odložit přečtení dané zprávy na později – stačí na e-mail kliknout pravým tlačítkem myši a v menu vybrat “Odložit”. Poté můžete vybrat některý z nabídnutých časů, nebo si nastavit vlastní datum a čas.

Fotogalerie Gmail odlozeni na pozdeji 1 Gmail odlozeni na pozdeji 2 Gmail odlozeni na pozdeji 3 Vstoupit do galerie

Nastavte si prioritní schránku

Díky tomuto nastavení si můžete uchovávat ty nejdůležitější zprávy v horní části vaší schránky s příchozími e-maily. Jakmile toto nastavení aktivujete, bude automaticky docházet k třídění vašich e-mailových zpráv do kategorií důležité, nepřečtené, zprávy s hvězdičkou a ostatní. Pro nastavení prioritní schránky klikněte v Gmailu na Nastavení v pravém horním rohu a v sekci Typ doručené pošty zaškrtněte možnost Důležité nejdříve.

Fotogalerie Gmail prioritni schranka 1 Gmail prioritni schranka 2 Gmail prioritni schranka 4 Vstoupit do galerie

Vytvářejte události v Google kalendáři z Gmailu

Dostáváte často ve svých e-mailových zprávách návrhy schůzek, jednání, konferencí nebo třeba zkoušek? S pomocí této funkce můžete jednotlivé události snadno a rychle exportovat do vašeho Google kalendáře. Na svém Gmailovém účtu otevřete zprávu, ve které se nachází termín dané schůzky. Klikněte na tři svislé tečky pod vyhledávacím polem a v rozbalovacím menu, které se vám zobrazí, zvolte Vytvořit událost.

Fotogalerie Gmail vytvorit udalost 1 Gmail vytvorit udalost 2 Gmail vytvorit udalost 3 Vstoupit do galerie

Přidávejte e-maily k úkolům

Díky vzájemné provázanosti všech služeb od Googlu můžete také váš Gmail využít k přidávání e-mailových zpráv do služby Google Tasks. Díky tomuto jednoduchému, ale užitečnému triku přidáte důležité zprávy přímo do seznamu úkolů, takže na ně stoprocentně nezapomenete. Vyberte e-maily, které chcete přidat do svého seznamu úkolů, a klikněte na ně pravým tlačítkem myši. Poté v rozbalovacím menu vyberte Přidat do úkolů a zadejte všechny potřebné parametry.

Fotogalerie Gmail pridat k ukolum 1 Gmail pridat k ukolum 2 Gmail pridat k ukolum 3 Vstoupit do galerie

Automatické odesílání

Google se snaží dělat vše pro to, abyste i při práci s Gmailem byli co možná nejvíce produktivní. Díky funkci automatického odesílání si můžete ve službě Gmail vytvářet vlastní šablony e-mailových zpráv a naplánovat si čas jejich odesílání. Gmail vám umožní naplánovat zhruba stovku automatických e-mailů. Ze všeho nejprve napište koncept zprávy, kterou chcete odeslat. Poté napravo od modrého tlačítka pro odeslání klikněte na šipku, zvolte možnost naplánovaného odeslání zprávy a nastavte čas a datum, kdy chcete e-mail odeslat.