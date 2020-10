Jak prodloužit výdrž iPhone 12: 10 tipů, které vám mohou pomoci

V případě, že alespoň jedním okem sledujete situaci v jablečném světě, tak vám zajisté před několika dny neuniklo spuštění prodejů nových iPhonů 12 a 12 Pro. Již na konci minulého týdne se první kusy těchto dvou nových modelů objevily v rukou majitelů, stejně tak i v naší redakci. Mezi jednu z největších slabin letošních „dvanáctek“ patří výdrž baterie, která rozhodně není excelentní. Apple bohužel musel kvůli integraci podpory pro 5G zmenšit celkovou velikost baterií, což má za následek právě výrazně slabší výdrž. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 10 tipů, které vám s nízkou výdrží (nejen) iPhonu 12 (Pro) mohou pomoci.

Upozornění systému

S příchodem iOS 12 Apple do tohoto systému přidal přepracovanou sekci Baterie v Nastavení. Kromě toho, že si zde můžete nechat zobrazit kondici baterie, potažmo její maximální kapacitu nabití, společně s možností pro aktivaci funkce Optimalizované nabíjení, tak se zde můžou zobrazit určité tipy, pomocí kterých můžete výdrž baterie prodloužit. Najdete zde například tip pro aktivaci automatického zamykání a další, po klepnutí si určitou funkci můžete jednoduše nastavit.

Aktualizace iOS

Mnoho uživatelů bohužel neustále běží na starších operačních systémech a málo z nich se stará o to, aby prováděli pravidelnou aktualizaci. Důvody, proč uživatelé neaktualizují, jsou často nesmyslné – v neaktuálních verzích se mohou nacházet různé bezpečnostní chyby, kvůli kterým se může například potenciální hacker nabourat do vašeho zařízení a udělat v něm paseku, popřípadě získat citlivá data. Mimo jiné může mít starší verze iOS negativní vliv na výdrž baterie. Aktualizaci provedete v Nastavení -> Obecné -> Aktualizace softwaru. Po aktualizaci několik dní vyčkejte, až si samotné zařízení s novou verzí iOS „sedne“ – až poté můžete výdrž baterie posoudit.

Zjistěte, které aplikace ždímají baterii

V rámci iOS si můžete jednoduše prohlédnout, které aplikace či služby nejvíce ždímají baterii. V tomto případě stačí přejít do Nastavení -> Baterie, kde sjeďte níže a podívejte, které aplikace a služby mohou být problémové. Pokud zjistíte, že některá aplikace nadměrně využívá baterii, tak ji buď uzavřete v přehledu spuštěných aplikací. Pokud je to možné, tak ji samozřejmě můžete odinstalovat, čímž problém vyřešíte okamžitě.

Deaktivace polohových služeb

Některé aplikace, které si stáhnete, potřebují ke své činnosti přístup k vaší poloze – to je samozřejmé například u Počasí, či u navigačních aplikací. Ostatní aplikace, kupříkladu Facebook či nějaké hry, však přístup k vaší poloze nepotřebují a i přesto jej mohou mít povolený. Kromě toho, že mohou aplikace sledovat vaši polohu, tak tím mimo jiné mohou nadměrně využívat baterii. V tomto případě přejděte do Nastavení -> Soukromí -> Polohové služby, kde si otevřete určitou aplikaci a přístup k poloze u ní deaktivujte.

Deaktivace aktualizace na pozadí

Mnoho aplikací může v rámci iOS aktualizovat obsah na pozadí. To znamená, že jakmile se do nějaké aplikace vrátíte, tak v ní prakticky ihned uvidíte aktuální data bez toho, aniž byste na jejich aktualizaci museli čekat. I v tomto případě platí, že se u některých aplikací aktualizace na pozadí hodí, u jiných je pak opět zbytečná, popřípadě ji samozřejmě můžete deaktivovat kompletně. Stačí přejít do Nastavení -> Obecné -> Aktualizace na pozadí, kde rozklepněte určitou aplikaci a proveďte deaktivaci, popřípadě Aktualizaci na pozadí deaktivujte kompletně.

Používejte tmavý režim

V případě, že vlastníte iPhone s OLED displejem, tak můžete výdrž baterie zvýšit využíváním tmavého režimu. OLED displej totiž černou barvu zobrazuje tak, že na displeji kompletně vypne pixely, které tedy pro svou činnost nepotřebují žádnou energii. Tmavý režim můžete napevno aktivovat v Nastavení -> Zobrazení a jas, kde zaškrtněte možnost Tmavý. Tak stejně si můžete tmavý režim nastavit v aplikacích třetí strany – stačí přejít do nastavení aplikace, kde mnohdy možnost pro aktivaci tmavého režimu najdete.

Používejte režim úspory baterie

Pokud úroveň nabití baterie klesne na 20 či 10 %, tak se vám na obrazovce objeví notifikace, která vás o této skutečnosti informuje. Vy poté můžete tuto notifikace buď zavřít, anebo aktivovat režim úspory baterie. Ten se postará o to, že sníží výkon procesoru, což se pozitivně projeví na výdrži baterie. Úsporný režim můžete aktivovat také v Nastavení -> Baterie, popřípadě můžete provést aktivaci prostřednictvím ovládacího centra klepnutím na ikonu baterie.

Pokládejte iPhone displejem dolů

V rámci operačního systému iOS se nachází funkce, pomocí které dokáže systém detekovat, že je iPhone položen displejem dolů, tedy vzhůru zády. Tato funkce je možná díky senzoru osvětlení, který se nachází vedle přední kamery. Pokud na senzor nedopadá světlo, znamená to, že je iPhone položen displejem dolů a díky zmíněné funkce se poté ani neaktivuje displej, jelikož je to zbytečné. Až tedy příště budete chtít ušetřit baterii, položte iPhone displejem dolů – samozřejmě ideálně tehdy, pokud máte nalepené ochranné sklo, abyste displej nepoškrábali.

Vypněte Probudit zvednutím

Každý novější iPhone se dokáže automaticky rozsvítit tehdy, pokud jej zvednete směrem nahoru k očím. Tato funkce je vcelku spolehlivá, avšak občas se může stát, že se displej iPhonu rozsvítí i tehdy, kdy nemá, což má negativní vliv na výdrž baterie. Abyste tomuto předešli, tak můžete funkci Probudit zvednutím deaktivovat. Toho docílíte tak, že přejdete do Nastavení -> Zobrazení a jas, kde sjeďte níže a pomocí přepínače Probudit zvednutím deaktivujte.

Deaktivace 5G

Pokud vlastníte nejnovější iPhone 12, tak zajisté víte, že dokáže pracovat s 5G sítí. V Česku však 5G není nijak rozšířené a najdete jej prakticky pouze v části Prahy, v Kolíně a pár dalších městech. V posledních testech se ukázalo, že využívání 5G dokáže zhoršit výdrž baterie až o 20 %, což je opravdu hodně. Pro deaktivaci 5G přejděte do Nastavení -> Mobilní data -> Volby dat -> Hlas a data, kde zaškrtněte možnost LTE.