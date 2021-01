Kutil vymyslel skvělý způsob, jak ve vozech Tesla efekt(iv)ně používat nabíječku MagSafe

Pokud se ohlédnete o pár měsíců zpět, jistě si vzpomenete na nabíjení MagSafe, které Apple ukázal u iPhonů 12. Tato nabíječka samozřejmě dokáže nabíjet i starší iPhony podporující bezdrátové nabíjení, ovšem jen nejnovější modely z ní dokáží vyždímat maximum, tedy 15W nabíjení. Ostatní modely se pak musí spokojit pouze se 7,5W. Tato nabíječka se skvěle hodí i například do auta, což dokazuje i majitel Tesly Model S, který ji velice stylově zapasoval do interiéru.

Jde zkrátka a dobře o jakési držadlo oné nabíječky MagSafe, které bylo vytvořeno pravděpodobně za pomoci 3D tiskárny. Telefon se tak bude pohodlně nabíjet v prostorách středové konzole Tesly. Jelikož je to opravdu zajímavý nápad, rozhodl se autor takové řešení majitelům vozů Tesla nabídnout. Cena je zhruba 675 korun a autor tvrdí, že veškeré výtěžky půjdou na charitu. Je třeba také samozřejmě zmínit, že uživatelé budou pochopitelně stále potřebovat 15W adaptér. Pokud jde MagSafe, tato nabíječka je populárnější, než se po jejím oficiálním představení ukázalo. Je to ovšem pár dní od zveřejnění velmi zajímavé studie. Ta tvrdí, že nové iPhony 12 mohou magnetem zastavit kardiostimulátor. Testu byl vystaven kardiostimulátor značky Metronic a není v současné chvíli jasné, zda potíže mohou nastat i u jiných. To se ale pravděpodobně brzy dozvíme, jelikož tady přestává veškerá legrace.